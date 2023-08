Un touriste australien utilise une planche de surf pour sauver un groupe bloqué en mer pendant deux jours | Nouvelles du monde

Un touriste australien a pagayé sa planche de surf vers une île en Indonésie après qu’un bateau transportant trois de ses amis et trois membres d’équipage indonésiens ait disparu pendant deux jours.

Elliot Foote, son partenaire Steph Weisse et ses amis Will Teagle et Jordan Short, ainsi que trois Indonésiens, étaient dans le bateau dans les eaux autour des îles Sarang Alu et Banyak, au large l’Indonésie province d’Aceh.

Le hors-bord en bois a rencontré du mauvais temps et de fortes pluies après avoir quitté l’île de Nias dimanche, et n’est pas arrivé à destination sur l’île de Pinang.

Deux jours plus tard, les quatre australien des touristes et deux des membres d’équipage indonésiens ont été secourus.

Les trois autres Australiens ont été retrouvés accrochés à leurs planches dans la mer. On ne sait pas comment les Indonésiens ont réussi à survivre.

Un membre d’équipage indonésien est toujours porté disparu, selon le chef de l’agence de secours locale.

On ne sait pas non plus comment le bateau s’est retrouvé à la mer.

Le père de M. Foote, qui s’est rendu dans le pays pour célébrer son 30e anniversaire, a déclaré avoir reçu un SMS de son fils disant qu’il allait bien.

« Ça dit : ‘Hey papa, Elliot ici. Je suis en vie. En sécurité maintenant. Je t’aime. Discutons plus tard' », a déclaré Peter Foote lors d’une conférence de presse à Sydney.

« C’est super, c’est une bonne nouvelle. Je vais devoir lui parler et je veux voir des photos et voir à quoi il ressemble. Tout va bien. »

Les touristes faisaient partie d’un groupe de 12 Australiens et cinq Indonésiens dans deux bateaux qui se rendaient sur l’île de Pinang – une destination connue pour sa plage immaculée et ses bonnes vagues pour le surf.

Les six qui ont été secourus ont été emmenés sur l’île pour une assistance médicale supplémentaire.

L’autre bateau, transportant 10 passagers, est arrivé sain et sauf sur l’île après avoir décidé de s’abriter sur l’île de Sarang Alu.

M. Foote a déclaré que son fils et ses amis prévoyaient de poursuivre les huit derniers jours de leur voyage de surf.

Les bateaux et les ferries sont un moyen de transport courant en Indonésie, un archipel de plus de 17 000 îles.

Mais les normes de sécurité assouplies et les problèmes de surpeuplement signifient souvent que des accidents se produisent fréquemment.

Le mois dernier, 15 personnes sont mortes après qu’un bateau à passagers surchargé a chaviré au large de l’île indonésienne de Sulawesi.