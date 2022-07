Un touriste américain tombe dans le cratère du Vésuve et est secouru

Le touriste et les membres de sa famille ont été cités par la police des carabiniers parce qu’ils ont quitté le chemin autorisé pour se rapprocher du cratère samedi après-midi, apparemment pour prendre un selfie, a indiqué l’agence de presse LaPresse.

ROME – Un touriste américain a dû être secouru sur le mont Vésuve près de Naples après s’être apparemment glissé dans le cratère du volcan italien alors qu’il tentait de récupérer son téléphone portable tombé, selon des informations et l’association des guides du parc du Vésuve.

Le responsable de l’association de tourisme Confesercenti pour le Vésuve, Paolo Cappelli, a déclaré que quatre guides de volcan ont répondu immédiatement après que l’un d’entre eux a remarqué que le touriste était tombé dans le cratère et était en “graves difficultés”.

Dans un communiqué, Cappelli a déclaré que les guides avaient abaissé une corde de 15 mètres (50 pieds) dans le cratère, tiré le touriste et fourni les premiers soins, après qu’il ait subi des écorchures aux jambes, aux bras et au dos. La police du parc Carabinieri est alors arrivée et a amené l’Américain au poste de police pour porter plainte, a déclaré Cappelli.