Un touriste américain meurt dans un accident de bateau à moteur en Italie ; Accusations d’homicide involontaire possibles – NBC New York

Le capitaine d’un bateau à moteur de location impliqué dans un accident au large de la côte amalfitaine qui a tué un touriste américain fait l’objet d’une enquête pour homicide involontaire, a déclaré samedi un procureur du sud de l’Italie.

Le procureur en chef de Salerne, Giuseppe Borrelli, a déclaré lors d’une conférence de presse dans cette ville portuaire que le capitaine, un Italien qui ne s’est pas identifié publiquement, fait également l’objet d’une enquête, soupçonné d’avoir causé un naufrage. Aucune charge n’a pour l’instant été retenue contre lui et l’enquête est toujours en cours.

Adrienne Vaughan, 45 ans, a été tuée et son mari et le skipper du bateau à moteur loué ont été blessés dans l’accident jeudi après-midi au large d’un tronçon de côte prisé des touristes. Le bateau à moteur a percuté un voilier affrété, où quelque 70 invités à bord assistaient à une réception de mariage.

Des échantillons de sang ont été prélevés sur le capitaine pour déterminer les niveaux d’alcool et de drogue. Mais Borrelli a indiqué que pour l’instant les résultats n’étaient pas concluants.

« Les résultats sont en cours d’évaluation par un consultant du bureau du procureur car les données en soi ne sont pas nécessairement significatives », a déclaré Borrelli. Il a ajouté qu’une évaluation plus approfondie était nécessaire pour déterminer « l’incidence des niveaux sur la capacité du sujet » à piloter le bateau.

Vendredi, des reportages italiens ont indiqué que les tests de toxicologie sanguine avaient trouvé des traces de cocaïne.

Les enquêteurs ont interrogé le skipper qui reste hospitalisé avec ce que les médias italiens ont qualifié de fractures du bassin et des côtes. Le mari de la victime, Mike White, est soigné dans un autre hôpital pour une blessure à l’épaule, selon des informations. Les autorités lui ont parlé et prévoient de le faire à nouveau, a déclaré Borrelli.

Les deux jeunes enfants du couple n’ont pas été blessés. Ils sont maintenant sous la garde de l’un de leurs grands-pères qui s’est rendu en Italie pour aider pendant que leur père est en convalescence, a déclaré le procureur.

Borrelli a déclaré que lorsque l’accident s’est produit, Vaughan prenait le soleil sur la proue du bateau et « a rebondi » dans l’eau au moment de l’impact. Il a refusé de détailler ses blessures, affirmant que les résultats d’une autopsie sont toujours en attente.

Deux médecins qui se trouvaient parmi les passagers du voilier ont plongé dans la mer pour aider Vaughan, tandis qu’un navire à proximité l’a ramenée à terre, a indiqué la radio publique italienne, citant le capitaine du voilier.

Borrelli a déclaré que la femme était décédée avant qu’un hélicoptère médical et une ambulance locale ne puissent l’emmener à l’hôpital.

Le capitaine du voilier a déclaré aux médias italiens que le bateau à moteur accélérait lorsqu’il a percuté la proue du voilier à l’arrêt.

Le procureur a indiqué que les enquêteurs ont également interrogé le capitaine du voilier ainsi que quelque 70 passagers dont des touristes américains et étrangers.

Le bateau à moteur était parti de la ville d’Amalfi, a déclaré Borrelli. Selon les médias italiens, la famille se dirigeait vers Positano, une autre ville côtière populaire lorsque l’accident s’est produit.

Vaughan était président de la branche américaine de Bloomsbury Publishing, qui compte des écrivains allant des romanciers à succès Sarah J. Maas et Susanna Clarke à l’historien Mark Kurlansky parmi sa liste d’auteurs.

Un livre de Bloomsbury, « Chasing Me to My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South », de feu Winfred Rembert (tel que raconté à Erin I. Kelly), a remporté le prix Pulitzer de la biographie en 2022.

