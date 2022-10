Un touriste américain fracasse deux sculptures dans les musées du Vatican

(CNN) — Juste au moment où vous pensiez que l’été des touristes qui se comportaient mal était terminé, une autre personne en vacances détruit un autre artefact inestimable.

Cette fois, c’est au tour d’un touriste américain qui a mis en pièces pas moins de deux anciennes sculptures romaines au Vatican mercredi.

L’épisode s’est déroulé au Museo Chiaramonti, qui fait partie des musées du Vatican, vers l’heure du déjeuner. L’espace abrite environ 1 000 œuvres de statuaire antique et se décrit comme “l’une des plus belles collections de portraits romains” au monde.

Deux de ces portraits sont maintenant confrontés à un avenir incertain après que le touriste en a renversé un de colère, puis en a renversé un autre alors qu’il s’enfuyait.

L’homme avait demandé à voir le pape, selon le journal Il Messaggero. Quand on lui a dit qu’il ne pouvait pas, il aurait jeté un buste romain au sol.

Alors qu’il s’enfuyait, avec le personnel à sa poursuite, il en renversa un autre.

Les deux œuvres d’art ont été emmenées à l’atelier interne pour être évaluées. Alors qu’elles ont environ 2 000 ans, elles sont considérées comme des œuvres d’art secondaires plutôt que des œuvres célèbres, a déclaré une source à Il Messaggero.

Le directeur du bureau de presse des musées du Vatican, Matteo Alessandrini, a déclaré à CNN que l’Américain, âgé d’environ 50 ans, se trouvait dans le couloir “Galleria Chiaramonte”, qui abrite une centaine de bustes et de statues.

“Les bustes ont été fixés aux étagères avec un clou mais si vous les tirez avec force, ils se détacheront”, a-t-il déclaré. “Il a abattu l’un puis l’autre et les gardes sont venus immédiatement et l’ont arrêté et l’ont confié à la police du Vatican qui l’a amené pour interrogatoire. Vers 17h30, il a été remis aux autorités italiennes.

“Les 2 bustes sont abîmés mais pas spécialement. L’un a perdu une partie d’un nez et d’une oreille, la tête de l’autre s’est détachée du socle.”

Il a déclaré que les travaux de restauration avaient déjà commencé et qu'”ils seront bientôt restaurés et de retour au Musée”.

Mountain Butorac, qui mène des pèlerinages au Vatican et qui visite souvent le Museo Chiaramonti, a déclaré: “L’une des belles choses est que cela permet aux visiteurs de se retrouver littéralement face à face avec ces sculptures anciennes. Ma crainte est qu’avec un comportement comme celui-ci , des barrières pourraient être mises en place.”

Les touristes qui endommagent les monuments ont été le thème de cet été à Rome. En juillet, une touriste canadienne a été surprise en train de graver son nom dans le Colisée, tandis que des touristes américains ont été surpris en train de lancer des scooters sur les marches espagnoles, brisant des morceaux dans le processus, et un visiteur saoudien a conduit sa Maserati sur la même icône architecturale.

Correction : une version précédente de l’histoire a mal attribué une citation à un porte-parole des musées du Vatican.

Delia Gallagher a contribué à ce rapport