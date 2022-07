Un touriste américain blessé après être tombé dans le cratère du Vésuve alors qu’il prenait un selfie et est accusé d’avoir emprunté un itinéraire interdit

Un touriste américain a été légèrement blessé après être tombé dans le cratère du Vésuve pour récupérer son téléphone – avant d’être accusé d’avoir emprunté une route interdite.

L’incident s’est produit samedi lorsque le jeune homme de 23 ans et sa famille ont atteint le sommet de 4 202 pieds du volcan dominant la ville de Naples, dans le sud de l’Italie.

Selon le point de vente local Wanted in Rome, le touriste et trois de ses proches ont contourné l’entrée des visiteurs du volcan et ont emprunté une route interdite vers le sommet.

Le jeune homme de 23 ans prenait un selfie lorsque son téléphone lui a glissé des mains et est tombé dans la bouche du volcan.

L’homme est ensuite descendu dans le cratère pour tenter de récupérer son téléphone, pour tomber de plusieurs mètres après avoir perdu l’équilibre.

Les services d’urgence ont pu sortir l’homme du cratère et le soigner pour des coupures et des contusions aux bras et au dos.

Le visiteur et trois de ses proches ont été accusés d’invasion de terres publiques, a déclaré la police au point de vente.

Le Vésuve est l’un des volcans les plus actifs d’Italie et est considéré par les experts comme l’un des plus dangereux au monde.

Malgré les avertissements, la randonnée sur le volcan est une activité touristique populaire.

Le volcan est célèbre pour une éruption en 79 après JC qui a tué 16 000 personnes vivant dans les villes romaines de Pompéi et d’Herculanum, le recouvrant de cendres volcaniques.