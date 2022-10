Un touriste américain affirme avoir été kidnappé au Mexique, laissé pour mort après une attaque à la machette

Un touriste américain affirme avoir été kidnappé et laissé pour mort à la fin de ses vacances au Mexique en février dernier.

Après avoir visité Cancun avec sa femme, Dustan Jackson a déclaré qu’il avait décidé d’appeler un taxi pour l’emmener acheter du tabac à chiquer en attendant leur vol de retour aux États-Unis. Son chauffeur a déclaré qu’il connaissait un magasin qui vendait du tabac à priser, mais le touriste prétend qu’il était effectivement kidnappé.

Jackson a déclaré avoir été pris en embuscade par des agresseurs armés de machettes dès qu’il est sorti de la voiture. Il a dit s’être évanoui pendant l’attaque.

“Je sors et je me dis, d’accord, alors que j’entre… puis boum, les lumières s’éteignent », a rappelé Jackson à FOX 11 Los Angeles. « La prochaine chose que je sais, je me réveille dans un fossé.

“Ils sont allés couper mon tendon d’Achille et ils l’ont raté. Au lieu de le frapper, ils ont frappé le bas de mon pied, puis mon pied s’est envolé”, a expliqué Jackson. “Ils essayaient de couper tous mes tendons et de me laisser pour mort.”

Les assaillants lui auraient coupé le pied et l’auraient laissé pour mort dans un fossé, où il serait resté de 36 à 72 heures. Jackson, qui ne parle pas espagnol, a finalement rassemblé ses forces pour demander de l’aide aux gens.

“J’étais allongé là, attendant à peu près de mourir, quelque chose en moi, cette force m’est venue et m’a dit : “Tu as de la famille, tu as des enfants. Lève-toi”, se souvient-il.

Le touriste blessé a finalement trouvé une policière qui l’a porté secours et l’a amené à l’aéroport. Jackson a déclaré avoir supplié “des centaines” de personnes pour obtenir de l’aide à l’aéroport avant qu’une femme d’Afrique, dont le vol a été annulé, ne l’aide.

Le père en convalescence a déclaré qu’il avait subi quatre interventions chirurgicales pour réparer son pied et son épaule. “Mon épaule est complètement fausse maintenant. Il n’y a plus de véritable os là-dedans. Les médecins pensent que c’est probablement parce qu’il m’a jeté hors d’un véhicule”, a-t-il expliqué.

Bien qu’il soit incapable de participer à des activités physiques avec ses enfants, Jackson a déclaré que l’incident lui avait rappelé de ne jamais rien prendre pour acquis.

“Je prends les petits moments de la vie, je ne les prends plus pour acquis”, a déclaré Jackson. “Vous ne savez tout simplement pas ce que la vie va vous apporter, alors n’abandonnez jamais. Continuez. Tout le monde a un but.”