Un touriste américain accusé d’avoir brisé des statues romaines du IIe siècle dans un musée en Israël | Nouvelles du monde

Un touriste américain a été arrêté après avoir prétendument brisé deux statues romaines du IIe siècle au Musée d’Israël – son avocat affirmant qu’il souffrait d’un trouble mental appelé « syndrome de Jérusalem ».

La police israélienne a déclaré que les premiers interrogatoires suggèrent que le suspect juif américain avait détruit les statues de Jérusalem parce qu’il les considérait comme « idolâtres et contraires à la Torah ».

La Torah est la compilation des cinq premiers livres de la Bible hébraïque.

Des photos du musée montrent la tête en marbre de la déesse Athéna renversée de son piédestal et une statue d’une divinité païenne brisée en fragments.

Les statues endommagées sont en cours de restauration, a indiqué le personnel du musée.

Nick Kaufam, l’avocat du suspect, a nié que l’homme ait agi par fanatisme religieux.

Au lieu de cela, M. Kaufman a déclaré que le touriste de 40 ans souffrait d’un trouble mental que les psychiatres ont qualifié de « syndrome de Jérusalem ».

Cette condition – une forme de désorientation qui serait provoquée par le magnétisme religieux de la ville, sacrée pour les chrétiens, les juifs et les musulmans – amènerait les pèlerins étrangers à croire qu’ils sont des personnages de la Bible.

Le prévenu a été condamné à subir une évaluation psychiatrique. Les autorités n’ont pas divulgué son nom en raison d’un ordre de bâillonnement.

Le vandalisme de jeudi soir a soulevé des questions sur la sécurité des collections inestimables d’Israël et suscité des inquiétudes quant à une augmentation des attaques contre le patrimoine culturel à Jérusalem.

Le Musée d’Israël, avec ses expositions d’archéologie, de beaux-arts, d’art et de vie juive, a décrit le vandalisme comme un « événement troublant et inhabituel » et a déclaré qu’il « condamne toutes les formes de violence et espère que de tels incidents ne se reproduiront pas ».