Un tour d’horizon des appels 911 inutiles au Canada à partir de 2022

Chaque année, les téléphonistes du 911 partout au Canada reçoivent des dizaines d’appels inutiles. Des couchers de soleil enflammés aux toilettes débordantes en passant par les contrôles de police de Tinder Match, voici quelques-uns des pires contrevenants de 2022, accompagnés d’un rappel : le 911 ne doit être utilisé que pour la police, les incendies ou les urgences médicales, comme lorsqu’un crime est en cours, ou quand la vie, la sécurité ou la propriété est en danger immédiat.

Pour tous les autres problèmes, comme les chats dans les arbres, recherchez vos numéros de téléphone locaux non urgents.



FAUSSE ALARME

En 2022, un appelant au 911 a envoyé des intervenants d’urgence se précipiter en Nouvelle-Écosse.

“Une personne a composé le 911 pour signaler un incendie dans une maison, mais n’a pu donner qu’une zone générale plutôt qu’une adresse exacte car elle était éloignée”, a déclaré un porte-parole de la GRC en Nouvelle-Écosse à CTVNews.ca. “La GRC et le service d’incendie se sont rendus sur les lieux et ont effectué des patrouilles immédiates dans la région pour essayer de trouver l’incendie, mais n’ont pas pu le localiser. Peu de temps après, la personne a rappelé pour dire qu’il s’était trompé… c’était juste le coucher du soleil.”

À Ottawa, un autre appelant a demandé de l’aide pour sa vie amoureuse.

“Une personne a appelé le 911 nous demandant de” courir “et” d’examiner “la personne avec qui elle pensait sortir après l’avoir rencontrée sur Tinder”, a déclaré un porte-parole du Service de police d’Ottawa à CTVNews.ca, faisant référence à l’application de rencontres en ligne. “Ils voulaient s’assurer qu’ils n’étaient pas impliqués avec la police (NON, ce n’est PAS quelque chose que la police fait).”

Le service de police d’Edmonton a signalé que des appels au 911 avaient répondu « ta mère » lorsqu’on leur avait demandé s’ils avaient besoin de l’aide de la police, des pompiers ou d’une ambulance. Cette année, un autre appelant d’Edmonton “a demandé à l’opératrice du 911 de venir prendre le thé”.



RENCONTRES D’ANIMAUX

La police d’Edmonton a signalé plusieurs appels concernant des chats dans les arbres en 2022, ainsi qu’un appel concernant un oiseau volant dans la maison de quelqu’un. Curieusement, la police d’Ottawa a reçu un appel au sujet d’un oiseau coincé dans un arbre, ainsi qu’un appel d’une personne se plaignant que “trop ​​de moustiques provenaient de la cour de son voisin”.

Selon la police d’Ottawa, une autre personne qui a appelé “a déclaré que son colis Amazon de vitamine C pour son hamster n’était pas arrivé et qu’elle voulait que la police le retrouve”.



MALHÈRES MÉTÉOROLOGIQUES

À Ottawa, la police a également signalé qu'”une personne a appelé le 911 lors d’une alerte à la tornade contrariée parce que cela a interrompu son émission de télévision”.

Alors que la côte est du Canada était frappée par l’ouragan Fiona en septembre, quelqu’un en Nouvelle-Écosse a appelé le 911 « pour demander les numéros de tous les hôtels locaux ».

“Lorsqu’elle a été informée qu’il ne s’agissait pas d’une urgence 911, elle a dit:” Je sais, mais vous n’étiez que mon premier choix “”, a déclaré un porte-parole de la GRC en Nouvelle-Écosse.



PROBLÈME AVEC LA MAISON

La police d’Ottawa a reçu un appel d’une personne dont un ami avait enfermé les clés de son appartement. À Edmonton, les téléphonistes du 911 ont même reçu un appel au sujet d’une toilette qui déborde.

Les opérateurs du 911 de la Nouvelle-Écosse ont eu du mal à rediriger un homme qui signalait que sa maison avait été cambriolée et que sa voiture avait été volée alors qu’il était absent la semaine précédente.

“L’homme a été informé que, malheureusement, il ne s’agissait pas d’une urgence 911 et qu’il devrait appeler la ligne non urgente de son détachement local”, a déclaré la GRC de la Nouvelle-Écosse à CTVNews.ca. « L’homme s’est mis très en colère et a crié : « Mais c’est un Dodge CHARGER ! » »



REMORDS DE L’ACHETEUR

Les opérateurs du 911 d’Ottawa ont reçu une multitude d’appels de clients mécontents en 2022.

L’un d’eux impliquait un appelant dans un salon qui était contrarié par la façon dont sa couleur de cheveux avait été faite et voulait que la police vienne forcer le gérant à lui rembourser. Un autre a appelé de Walmart après avoir allégué que le magasin n’honorerait pas le prix sur une étiquette.

Les clients des restaurants d’Ottawa ont également appelé le 911 pour signaler des ailes de poulet qui auraient dû être panées, ainsi que des difficultés à obtenir un bon après une commande de pizza ratée trois jours auparavant. Pendant ce temps, un appelant dans un restaurant Tim Hortons s’est plaint que son bagel avait été mal préparé et que le mauvais avait été jeté à la poubelle.

En Nouvelle-Écosse, la GRC rapporte qu’une personne a appelé le 911 à partir d’un téléphone cellulaire désactivé pour obtenir de l’aide avec une carte SIM qui ne fonctionnait pas. Lorsqu’on leur a dit qu’il ne s’agissait pas d’une urgence 911, ils ont répondu: “Eh bien, c’est une urgence pour moi!”



LE MESSAGE

La police rappelle à tous de n’utiliser le 911 que pour les urgences légitimes et de rechercher les numéros de téléphone non urgents de la police, des médecins et des pompiers dans les cas où il n’y a pas de risque ou de danger immédiat ; un message particulièrement important dans une année où les Canadiens de la Colombie-Britannique à Toronto ont signalé des temps d’attente et des difficultés pour accéder aux téléphonistes du 911.

“L’utilisation abusive du 911 détourne des ressources importantes de ceux qui ont désespérément besoin d’une aide d’urgence”, a déclaré la police d’Ottawa à CTVNews.ca. “Les minutes peuvent faire la différence pour sauver une vie.”

« Les appels 911 frivoles ou vexatoires immobilisent les preneurs d’appels et les ressources, car les policiers doivent être envoyés à tous les appels 911 pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes liés à la sécurité », a ajouté la GRC de la Nouvelle-Écosse. “C’est une pression sur le système 911 dans son ensemble.”

“Les gens devraient appeler la police lorsqu’ils pensent qu’une activité criminelle a eu lieu.” La police d’Edmonton a expliqué. “Appeler le 911 est pour les urgences où la vie, la sécurité ou la propriété est en danger immédiat, ou il y a un crime en cours.”