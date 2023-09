Un totem volé sera officiellement accueilli sur le territoire Nisga’a après près d’un siècle dans un musée écossais

Un totem commémoratif appartenant à des membres de la nation Nisga’a sera officiellement rapatrié vendredi, après avoir été exposé dans un musée écossais pendant près d’un siècle.

Le retour du pôle sera célébré par une cérémonie et un festin réunissant jusqu’à 1 000 personnes dans la vallée de la Nass. Il sera officiellement rapatrié au Musée Nisga’a, situé à Laxgalts’ap, un village au nord-ouest de Terrace, en Colombie-Britannique.

Le mât a été pris sans le consentement de la nation en 1929 par l’ethnographe colonial Marius Barbeau, qui l’a ensuite vendu au musée écossais.

Dans un rapportles Nisga’a ont déclaré que le mât « représente un chapitre de la souveraineté culturelle du peuple et est un document constitutionnel et visuel vivant ».

Barbeau a pris le bâton sans le consentement de la Maison Ni’isjoohl — l’une des quelque 50 maisons de la nation Nisga’a — à une époque où les peuples Nisga’a étaient loin de leurs villages pour la chasse, la pêche et la chasse annuelles. saison de récolte.

Les négociations sur le rapatriement du pôle ont duré un an. Une délégation Nisga’a s’est rendue en Écosse pour demander son retour en août 2022, et le conseil d’administration du musée a approuvé le plan plus tard cette année-là.

La nation utilise le terme « rapatriement » au lieu de « rapatriement » parce qu’il s’agit d’une communauté matrilinéaire, c’est-à-dire basée sur la parenté avec la lignée maternelle.

Un parent perdu

Le poteau commémoratif Ni’isjoohl est un poteau de maison sculpté et érigé dans les années 1860. Il raconte l’histoire de Ts’wawit, un guerrier qui était le prochain à devenir chef avant d’être tué dans un conflit avec une nation voisine.

Noxs Ts’aawit (Dre Amy Parent), membre de la nation et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et la gouvernance autochtones, a découvert pour la première fois que le poteau commémoratif se trouvait en Écosse il y a quatre ans. Elle a déclaré que sa grand-mère ancestrale avait fait sculpter et ériger le mât en l’honneur de Ts’wawit.

« Nous savons qu’un sculpteur insuffle la vie à un poteau lorsqu’il est sculpté pour la première fois. Et donc après ce point, nous considérons que ce totem contient un esprit vivant et qu’il est un parent. Et donc c’est comme ramener un membre de la famille à la maison après disparu depuis près de 100 ans », a-t-elle déclaré.

« C’est très significatif d’avoir ces retrouvailles et d’avoir ce retour. »

Le totem commémoratif de 11 mètres sera rapatrié au Hli G̱oothl Wilp-Adoḵshl Nisg̱a’a, le Musée Nisg̱a’a. (Matt Allen/CBC)

Parent faisait partie de la délégation qui s’est rendue en Écosse pour voir le mât commémoratif et a décrit les moments émouvants où elle l’a vu pour la première fois.

« Nous pouvions réellement sentir le mât pousser un soupir de soulagement lorsque nous entrions dans la pièce et c’était la première fois que je sentais un totem et j’avais l’impression que la pièce bougeait avec nous. »

Un long chemin vers la maison

Le pôle a commencé son voyage fin août, voyageant dans le ventre d’un avion militaire canadien.

Alors que le musée écossais avait initialement prévu de transporter le poteau de 11 mètres par bateau, Parent a déclaré qu’elle pensait que le déplacer par avion réduirait le risque de dommages.

Eva Clayton, présidente élue de la nation Nisga’a, a déclaré que cette journée serait remplie d’émotions mitigées et qu’elle constituerait une occasion d’éducation pour les jeunes Nisga’a.

« C’est une histoire de joie, de bonheur et qui fait venir les larmes aux yeux parce que nous avons l’un des objets perdus depuis longtemps qui est rentré chez nous », a-t-elle déclaré.

« Ce sera une expérience très éducative pour la jeune génération, et nous sommes impatients de perpétuer notre culture. Avec la présence physique du pôle, cela donnera de la crédibilité à nos histoires. »

Sim’oogit Ni’isjoohl (chef Earl Stephens) se tient à côté d’une réplique du mât commémoratif Ni’isjoohl dans le village Nisga’a de Laxgalts’ap, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. (Nation Nisga’a)

En 2007, le Royaume-Uni a voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont une partie appelle au retour des objets cérémoniels.

En 2010, le Royal BC Museum et le Musée canadien de l’histoire ont restitué 276 artefacts historiques et spirituels aux Nisga’a selon les termes du traité signé en 2000 par les Nisga’a et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.

Les Nisga’a ont déclaré qu’à ce jour, un seul totem a été restitué avec succès d’un musée européen. Le mât Haisla G’psgolox a été renvoyé de Suède en 2006.