Un torse humain et des os retrouvés lors d’une traque pour une fraudeuse disparue après que son pied pourri se soit échoué sur la plage

Un torse et des os HUMAINS ont été échoués sur la côte australienne alors que les flics continuent d’enquêter sur la disparition d’un fraudeur porté disparu.

Les nouvelles découvertes surviennent après la découverte du pied pourri de Melissa Caddick échoué sur une plage isolée, trois mois après sa disparition de son manoir de Sydney.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a déclaré avoir volé au moins 7,3 millions de livres sterling de fonds investis à plus de 60 clients, y compris la famille et les amis, mais le chiffre a été estimé à 14 millions de livres sterling.

La femme de 49 ans a disparu tôt le 12 novembre de l’année dernière, un jour après que des flics ont perquisitionné son domicile dans la banlieue riche de Dover Heights.

Le 21 février, les tests ADN ont comparé le pied trouvé à la plage de Bournda à Caddick

Un gros morceau de chair de torse qui comprenait un nombril a été trouvé dans le sable à 100 miles de là à Mollymook Beach le même jour, et deux os échoués sur Turra Beach samedi.

Des restes ressemblant à des intestins humains ont également été trouvés à 125 miles au nord à Cunjurong Point.

Hier, d’autres restes ont été trouvés à Warrain Beach, près de Culburra sur la côte sud et des tests sont en cours pour déterminer s’ils sont humains ou animaux.

Caddick aurait vécu un style de vie somptueux, notamment en prenant des vacances à l’étranger et en achetant des vêtements et des bijoux coûteux avec l’argent qu’elle volait, y compris à ses amis et à sa famille.

L’affaire a saisi l’Australie et après la disparition de Caddick, il y avait des spéculations qu’elle aurait pu se cacher, ce que les flics ont maintenant signalé comme une possibilité.

Le surintendant Joe McNulty a déclaré que l’état de son corps donnait l’impression qu’elle était en fuite pendant des semaines avant sa mort.

«Quelque chose dans l’eau depuis si longtemps, disons un peu de flotsam ou de jetsam qui se lave sur le rivage, a une croissance verte dessus», a-t-il déclaré à l’Australie. Le télégraphe du jour.

«Au premier examen, la chaussure ne semble pas avoir été dans l’eau depuis trois mois.

«La chaussure a besoin d’une analyse approfondie pour voir combien de temps elle est restée dans l’eau. C’est un indice vital sur lequel, espérons-le, la biologie marine peut apporter des réponses. »

Il a expliqué que les cadavres flotteront pendant quelques jours dans l’eau, avant que les poumons, l’estomac et les intestins ne se remplissent d’eau salée lourde et ne coulent pendant deux ou trois jours.

Le cadavre gonflé refait surface dans un état de décomposition, ce qui signifie qu’il était très probable que la police aurait vu le cadavre gonflé de Caddick dans l’océan lors d’opérations de recherche intensives.

Des experts cartographient les modèles de marée pour déterminer s’il est possible que l’escroc soit entré dans l’océan autour de sa maison au sommet d’une falaise

Mais la police a fouillé la zone après sa disparition et n’a pas vu de corps alors que les équipes de recherche auraient probablement repéré des vêtements dans l’océan ou des bijoux flottants.

Bien qu’il soit possible pour un corps de se faire prendre dans le courant est australien et de flotter sur 60 miles en une seule journée, les enquêteurs avec des décennies d’expérience disent que c’est du jamais vu.

M. McNulty travaille dans le domaine de la récupération marine depuis 30 ans et a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’un cas où un corps qui serait entré dans l’eau à Sydney pourrait flotter sur une centaine de kilomètres le long de la côte.

« Cela ne s’est jamais produit à mon époque dans la police de l’eau », a déclaré M. McNulty.