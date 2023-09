Un Torontois remporte la bataille contre Air Canada en matière d’accommodement pour personnes handicapées

Sept ans après que Tim Rose s’est vu refuser l’accès à un vol d’Air Canada en raison de la taille de son fauteuil roulant électrique, l’Office des transports du Canada a statué que la plus grande compagnie aérienne du pays devait faire davantage pour accueillir les passagers équipés d’aides à la mobilité.

Rose, qui vit à Toronto, prévoyait un voyage à Cleveland, Ohio, en 2016 pour faire une présentation sur la sensibilisation au handicap et les grandes entreprises. Lorsqu’il a essayé de réserver son vol par téléphone, Air Canada a déclaré que son fauteuil roulant – un appareil conçu sur mesure pour son corps qui lui assure son indépendance – était comme un bagage surdimensionné : s’il ne rentre pas, il ne rentre pas. ajuster. En conséquence, il a dû conduire.

Avec l’aide du ARCH Disability Law Centre, Rose a porté l’affaire devant l’agence des transports, un tribunal quasi judiciaire qui prend des décisions liées aux transports sous réglementation fédérale.

Le tribunal a statué que si Air Canada reçoit un préavis d’au moins 21 jours indiquant que le fauteuil roulant d’une personne ne rentre pas dans un avion, la compagnie aérienne doit trouver un moyen de transporter le passager et son fauteuil roulant le jour où il souhaite voyager. Si cela n’est pas « raisonnablement possible », la décision du 11 août indique que la compagnie aérienne doit les accueillir la veille ou la veille.

« J’étais abasourdie », a déclaré Rose à propos de la décision après des années de litige.

Au cours de l’audience, Air Canada a fait valoir que Rose était la seule personne à qui on avait refusé le transport parce qu’un avion traversant la frontière ne pouvait pas accueillir son fauteuil roulant.

Rose était très heureuse de voir l’agence reconnaître que ce qui lui est arrivé n’était pas un problème isolé.

Dans leur décision, les membres de l’agence Elizabeth C. Barker, Heather Smith et Mary Tobin Oates ont écrit qu’Air Canada avait effectivement créé des routes inaccessibles à la suite de ses achats d’équipement et de ses décisions de planification.

« C’est incroyablement puissant », a déclaré Rose.

La décision pourrait obliger la compagnie aérienne à changer d’avion pour accueillir les utilisateurs de fauteuils roulants

À la suite de cette décision, la compagnie aérienne devra trouver des passagers en fauteuil roulant qui ne conviennent pas à certains avions, sur un vol similaire dans son propre réseau ou auprès d’un autre transporteur pouvant les accueillir. Si Air Canada réserve des passagers sur un autre transporteur, elle devra payer la différence de prix.

Si ces options ne fonctionnent pas, Air Canada devra changer l’avion qu’elle a l’intention d’utiliser pour le vol, en l’échangeant contre un avion pouvant accueillir le fauteuil roulant.

L’Office des transports du Canada a écrit que les achats d’équipement et les décisions de planification d’Air Canada ont créé des itinéraires inaccessibles dans son service. (CBC/Radio-Canada)

La compagnie aérienne a reçu l’ordre de mettre en œuvre ces mesures au plus tard le 20 décembre.

Un porte-parole d’Air Canada a déclaré que la compagnie aérienne révisait le jugement.

« Cela inclut l’évaluation de ses exigences extrêmement complexes selon lesquelles nous remplaçons des avions sur une base ad hoc et les effets que cela aurait sur d’autres clients ainsi que sur notre programme et nos opérations réguliers », a déclaré Peter Fitzpatrick par courrier électronique.

La communauté est satisfaite de la décision, mais affirme qu’il reste encore du travail à faire

D’autres membres de la communauté des personnes handicapées sont heureux de voir la décision en faveur de Rose, mais affirment que d’autres problèmes persistent lorsqu’il s’agit de voler avec un fauteuil roulant, notamment des dommages lorsque les appareils personnalisés sont dans la soute.

Il existe une solution à de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs d’appareils de mobilité lorsqu’ils voyagent en avion, a déclaré Maayan Ziv, défenseur des personnes handicapées et fondateur et PDG d’AccessNow, une application qui aide les gens à trouver des lieux accessibles.

« Si Tim était autorisé à monter à bord d’un avion comme n’importe quel autre client et à rester dans son appareil de mobilité, ces problèmes ne continueraient pas à se produire », a-t-elle déclaré.

Maayan Ziv, fondateur d’Access Now, a déclaré que les avions sont l’un des seuls moyens de transport où les utilisateurs de fauteuils roulants ne peuvent pas rester sur leur chaise. (CBC)

« Nous pouvons monter à bord de bateaux, de taxis, de métros et de bus et rester dans nos appareils de mobilité. Ce n’est que lorsque nous voyageons en avion que nous sommes obligés d’être séparés par eux », a déclaré Ziv.

Il y a un an, elle s’est retrouvée bloquée à l’aéroport de Tel Aviv parce que son fauteuil roulant était devenu irréparable lors d’un vol d’Air Canada.

À l’époque, Air Canada avait déclaré à CBC Toronto qu’elle n’avait pas atteint ses « niveaux de service normaux » lors du vol Ziv et a déclaré que la compagnie avait pris des dispositions pour qu’un service spécialisé de fauteuils roulants répare les dommages.

Pour Victoria Lacey, utilisatrice de fauteuil roulant et grande voyageuse, la décision pourrait avoir un impact important. Elle dit que sa famille est allée jusqu’à changer de destination de vacances pour trouver un avion pouvant accueillir sa chaise.

Comme Ziv, elle espère que les compagnies aériennes permettront aux gens de monter à bord des vols dans leur fauteuil.

« Devoir rester en dehors de mon fauteuil roulant pendant la durée d’un vol est très stressant pour moi. C’est très douloureux pour moi », a déclaré Lacey, dont le fauteuil est fait sur mesure pour soutenir son corps et sa respiration. « Je le fais parce que j’aime voyager et je veux voir le monde. »

Prototypes en préparation

Il y a de l’espoir à l’horizon, disent Lacey et Ziv.

En juin, Delta Airlines a lancé un prototype de siège qui permettrait aux passagers de rester dans leur fauteuil roulant pendant tout un vol. Le prototype a été développé avec Air4All, une société britannique de transport aérien accessible, et présenté à l’Aircraft Interiors Expo en Allemagne.

Le siège, qui, selon la compagnie aérienne, est le premier du genre, est un siège standard qui peut essentiellement être rangé pour que quelqu’un puisse s’y asseoir dans son fauteuil roulant, avec un appui-tête réglable, une table-plateau et une table basse.

Ziv dit que voler en fauteuil roulant va arriver – c’est juste une question de temps et d’efforts.

« Cela dépend du coût. Cela dépend de la volonté politique », a-t-elle déclaré. « Et cela revient à reconnaître que les personnes handicapées d’aujourd’hui ne sont pas traitées équitablement lorsqu’il s’agit de voyages en avion. »