Un toit au-dessus de leur tête : les églises utilisent de minuscules maisons pour les sans-abri

Les églises à travers les États-Unis s’attaquent à la grande question de savoir comment lutter contre l’itinérance dans leurs communautés avec une petite solution : les petites maisons.

Sur des terrains vacants près de leurs parkings et de leurs sanctuaires en forme de clocher, les congrégations construisent tout, des micro-maisons fixes et entièrement confinées aux petites cabanes mobiles, et plusieurs autres styles d’habitations à faible encombrement entre les deux.

Les dirigeants de l’Église n’essaient pas seulement d’être plus amicaux. La volonté de fournir un abri est enracinée dans leurs croyances – ils doivent prendre soin des personnes vulnérables, en particulier celles qui n’ont pas de maison.

“C’est tellement une partie intégrante de qui nous sommes en tant que peuple de foi”, a déclaré la révérende Lisa Fischbeck, ancienne vicaire épiscopale et présidente du conseil d’administration de Pee Wee Homes, une organisation de logement abordable qui construit de minuscules demeures à Chapel Hill, en Caroline du Nord. .

Fischbeck a dirigé l’Église épiscopale de l’avocat lorsqu’elle a ajouté trois unités d’une chambre sur son campus de 15 acres. Les premiers résidents, dont l’homonyme de l’organisation, Nathaniel “Pee Wee” Lee, y ont emménagé en juin 2019.

Avant cela, Lee, 78 ans, avait passé des années à dormir dans des ruelles, des abris en carton et des voitures après que des problèmes médicaux aient mis fin à sa carrière de maçon. Aujourd’hui, il aime regarder la télévision chez lui, faire pousser des tomates et pêcher dans l’étang voisin.

“Je remercie le Seigneur parce que c’est à moi et personne ne peut me chasser”, a déclaré Lee, éclatant de rire alors qu’il était assis sur le porche de sa petite maison blanche.

Fischbeck a déclaré que les petites maisons peuvent s’adapter à presque n’importe où, et l’avantage de les construire sur les propriétés de l’église est qu’elles ont déjà l’électricité, l’eau et d’autres infrastructures en place.

“Je ressens tellement passionnément que les églises ont de l’espace”, a-t-elle déclaré. « Considérez-le simplement. C’est un besoin criant. »

L’adoption des petites maisons comme solutions de logement peut être trouvée dans les espaces sacrés et profanes. Dans la sphère chrétienne, leur utilisation s’étend sur les dénominations. Souvent, les projets de petites maisons s’appuient sur des ministères connexes, tels que la fourniture d’espaces de stationnement pour les personnes vivant dans leur voiture. Les bénéficiaires sont généralement invités à assister aux services de culte mais ne sont pas tenus de le faire.

Certains projets d’églises sont déjà opérationnels, tandis que d’autres travaillent toujours au jour de l’emménagement, comme la congrégation de l’Église du Nazaréen à St. Paul, Minnesota, qui assemble une petite communauté de maisons pour les sans-abri chroniques avec une organisation à but non lucratif locale. .

“Nous n’avons pas beaucoup de biens”, a déclaré Jeff O’Rourke, pasteur principal de Mosaic Christian Community à St. Paul. “Nous nous sommes simplement efforcés d’utiliser chaque centimètre carré de propriété que nous devons être hospitaliers.”

Ce printemps à El Cajon, en Californie, Meridian Baptist s’est associé à l’association locale Amikas pour commencer à construire des cabines de couchage d’urgence sur une partie de sa propriété qui, selon Rolland Slade, le pasteur de l’église, est généralement inoccupée, sauf par les tumbleweeds.

Les mères avec enfants – un groupe démographique difficile à abriter – peuvent rester pendant 90 jours et être connectées au filet de sécurité du logement de la ville pour des options plus permanentes. Les salles de bains et une cuisine commune se trouvent dans un bâtiment d’église voisin.

“Les gens m’ont dit que six cabines ne feraient aucune différence, et je ne suis pas du tout d’accord”, a déclaré Slade. « Nous ferons la différence pour au moins six femmes. S’ils ont chacun un enfant, ce sera six enfants.

Pour obtenir de l’aide pour la construction, le fonctionnement et la gestion des obstacles bureaucratiques, les églises se tournent souvent vers des organisations communautaires comme Amikas, Pee Wee Homes et Settled.

Firm Foundation Community Housing, dans la région de la baie de San Francisco, en est un autre. Il a été lancé par le révérend Jake Medcalf, l’ancien pasteur principal de la First Presbyterian Church of Hayward, lorsque la congrégation a construit de minuscules logements de transition dans son parking.

Les lieux de culte ont non seulement des terres à revendre, a déclaré Medcalf, mais sont positionnés pour “fournir à la communauté d’une manière qui est vraiment humanisante et fait partie de la guérison et du rétablissement de base de quiconque”.

En 2020, la First Christian Church of Tacoma, dans l’État de Washington, est devenue le site d’accueil d’une petite communauté de foyers créée par l’organisme à but non lucratif Low Income Housing Institute. L’association à but non lucratif gère le village, permettant à la congrégation de contribuer sans se dépasser.

« Nous n’avons pas beaucoup d’argent. Nous n’avons pas beaucoup de monde… mais nous nous soucions beaucoup de cela, et nous avons cette propriété », a déclaré le révérend Doug Collins, le ministre principal de l’église.

Tout le monde n’accueille pas ces projets dans son quartier. À Nashville, dans le Tennessee, les projets de construction de petites maisons par l’église méthodiste unie de Glencliff ont provoqué des réactions négatives et des poursuites judiciaires de la part de certains voisins. En fin de compte, le village de Glencliff a prévalu, et aujourd’hui, un arc de micro-maisons multicolores accueille les fidèles alors qu’ils entrent dans l’allée de l’église.

Il est spécialisé dans l’aide aux personnes ayant des problèmes médicaux, comme William “Green Bay” Scribner, 37 ans, qui a passé sept mois à récupérer là-bas. Non seulement il a pu partir en meilleure santé, a-t-il dit, mais le personnel du village l’a aidé à trouver un appartement plus permanent où il peut héberger sa jeune fille pendant la nuit.

Pour les personnes ayant des vulnérabilités médicales comme Scribner, “le logement sauve des vies”, a déclaré la révérende Ingrid McIntyre, ministre méthodiste unie et fondatrice du village.

Une enquête nationale, la dernière menée sans être touchée par la pandémie, a révélé qu’environ 580 000 personnes étaient sans abri une nuit de janvier 2020, selon le rapport annuel d’évaluation des sans-abri du ministère du Logement et du Développement urbain au Congrès. Le nombre, basé sur des comptages ponctuels, a augmenté pour la quatrième année.

Ainsi, le mouvement des petites maisons à lui seul est trop petit pour résoudre l’ensemble du problème, a déclaré Marybeth Shinn, professeure à l’Université Vanderbilt qui étudie le sans-abrisme depuis des décennies. Il serait difficile d’évoluer pour répondre à la demande écrasante.

“C’est bien d’aider certaines personnes, mais nous devons trouver des solutions qui vont en aider beaucoup d’autres”, a déclaré Shinn.

Donald Whitehead, directeur de la Coalition nationale pour les sans-abri, a déclaré qu’il soutenait les églises utilisant leur espace libre pour aider les sans-abri et considérait les petites maisons comme une excellente option d’urgence, mais a ajouté que les sans-abri méritaient un logement de taille standard comme tout le monde.

“Il peut être inclus dans un menu de ressources qui aideraient à lutter contre l’itinérance”, a déclaré Whitehead. “S’il y a une possibilité de construire une maison ordinaire au même prix, nous préférerions que les gens construisent la maison ordinaire.”

Pendant ce temps, les églises trouvent également de petites maisons utiles comme logements temporaires à la suite d’une catastrophe naturelle.

Des mois après qu’une tornade mortelle de décembre a ravagé Mayfield, dans le Kentucky, certains locataires étaient toujours déplacés. Bread of Life Humanitarian Effort, une organisation à but non lucratif des Églises du Christ, est intervenue pour aider.

Avec l’adhésion des congrégations de Mayfield, l’organisation à but non lucratif a utilisé les dons qui affluaient et a commencé à construire de petites maisons partout où elle pouvait obtenir l’autorisation, y compris à côté de Northside Church of Christ.

“Vous avez des gens qui souffrent”, a déclaré Joel Crider, trésorier de Bread of Life. “C’est notre devoir chrétien de veiller sur eux.”

Holly Meyer, l’Associated Press