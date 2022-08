Un toboggan géant aux États-Unis s’arrête quelques heures après son ouverture au public, regardez cette vidéo pour savoir pourquoi

Un toboggan géant dans un parc de Detroit, dans le Michigan, aux États-Unis, est devenu viral sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. L’attention massive était telle que le toboggan a dû être fermé quelques heures seulement après sa réouverture en raison de sa vitesse potentiellement dangereuse pour les coureurs. Ce n’est que la semaine dernière que le toboggan a rouvert après une fermeture de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. Mais les responsables du ministère des Ressources naturelles du Michigan l’ont de nouveau fermé à la fin de la journée, postant des vidéos de personnes prenant l’air et rebondissant haut, ont commencé à circuler en ligne.

Une annonce officielle à ce sujet a également été faite via Facebook affirmant que les autorités procédaient à quelques ajustements pour réduire la vitesse qui a suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux. « Bonjour les participants au toboggan géant. Nous sommes actuellement fermés. Nous allons apporter quelques ajustements à la vitesse à laquelle nous avons vu les utilisateurs descendre aujourd’hui. Espérons qu’après notre petit ajustement, nous serons de nouveau opérationnels et que la glissade sera plus lente pour plus de plaisir. Nous mettrons à jour dès que possible les heures d’ouverture », lit-on dans l’annonce.

Quelques jours plus tard, dans un post ultérieur, les responsables ont révélé qu’ils étaient prêts à rouvrir le toboggan géant après avoir fait quelques ajustements. Notamment, la réouverture n’a pas encore été rendue permanente. Les responsables organiseront un essai de 2 semaines pour déterminer sa sécurité et ont exhorté les gens à l’essayer. Les autorités ont informé qu’elles avaient frotté la surface et commencé à pulvériser un peu d’eau sur le toboggan entre les manèges pour aider à contrôler la vitesse. “Cela semble bien fonctionner, alors s’il vous plaît, venez essayer. Nous prévoyons de le faire fonctionner pendant les 2 prochaines semaines, vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 15 h », ont déclaré les responsables dans leur communiqué sur Facebook.

Les habitants de Detroit ont donné une réponse tonitruante à la dernière mise à jour sur l’annonce de Belle Isle Park. Un utilisateur a dit : “Je suis content qu’ils le ramènent !” un autre a commenté: “J’adorais le toboggan géant quand j’étais enfant.” Un autre a ajouté: “Je suis prêt à monter à nouveau sur le toboggan géant même si mon coccyx a le SSPT de moi en regardant cette photo.”

Voici la vidéo :

Un toboggan géant dans un parc de Detroit a fermé le jour même de son ouverture après que des enfants ont été catapultés dans les airs alors qu’ils tentaient de glisser vers le bas https://t.co/jwxGxZVIHL pic.twitter.com/n491hH3VgF – CNN (@CNN) 24 août 2022

Notamment, le toboggan géant serait à Detroit depuis plus de 5 décennies. Le coût de la conduite sur le toboggan est de 1 $. Traditionnellement, il ouvre chaque été les vendredis, samedis et dimanches, puis ferme après le week-end de la fête du Travail.

