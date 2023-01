“Un titre qui peut enflammer une génération” – Xavi espère que la Super Coupe de Barcelone ne fait que commencer

Être un fan de Barcelone au cours des deux dernières années a été si démoralisant que tout ce que tout le monde pouvait vraiment espérer était une belle nuit.

Xavi Hernandez a remporté son premier trophée en tant que manager du club lors d’une magnifique victoire et d’une démonstration de signature contre les champions d’Espagne, les champions d’Europe et les rivaux les plus féroces de son club – le Real Madrid.

Le score final de 3-1 n’était même pas le reflet fidèle de leur domination, car leurs jeunes stars – le MVP de la finale Gavi (18) et Pedri (20) – ont brillé le plus en Arabie saoudite.

La Super Coupe d’Espagne n’est peut-être pas un titre majeur et Barcelone a encore beaucoup de travail à faire cette saison, mais ce qui s’est passé à Riyad pourrait s’avérer être un triomphe aussi important que certaines de ces nuits historiques du passé.

“Je suis tellement content”, a déclaré Xavi ravi après le match. « Vous savez que je me soucie beaucoup de la façon dont nous gagnons. Parfois, nous gagnons mais nous ne sommes pas affûtés, ou nous ne jouons pas comme prévu, et je ne peux pas rentrer chez moi pleinement satisfait. Le « comment » est toujours notre devise, ce que nous planifions autour. La veille du match, nous avons réfléchi à la façon de créer des surcharges avec quatre milieux de terrain. Gavi ne pouvait pas mieux le lire. Pedri, Busquets et Frenkie de Jong ont également été phénoménaux à cet égard.

La dernière fois que le Barça de Xavi a donné une masterclass de cette ampleur, c’était en mars dernier, lorsque le Real Madrid était à nouveau l’adversaire. Une victoire 4-0 au Santiago Bernabeu a été un regain de moral inattendu pour un club qui, à l’époque, ressemblait plus à la calamité qu’à la gloire.

Cela a établi la norme sur la façon dont Xavi Hernandez exige que son équipe joue, mais a également souligné que devenir une véritable équipe d’élite nécessite un travail sans fin dans les coulisses plutôt qu’une seule victoire brillante.

Des personnalités du club, telles que le président Joan Laporta et l’ancien capitaine Gerard Pique, ont été particulièrement audacieuses après la vitrine de l’année dernière à Madrid.

Tous deux ont affirmé que Barcelone était “de retour”, mais cela s’est vite avéré prématuré.

Moins d’un mois plus tard, Barcelone a été éliminé des quarts de finale de la Ligue Europa après une défaite humiliante à domicile face à l’Eintracht Francfort. Ils n’ont pas remporté quatre de leurs huit derniers matchs en Liga, dont trois au Camp Nou contre des équipes comme Rayo Vallecano, Getafe et Villarreal.

Mais au final, c’est tout l’intérêt du processus. Cette équipe du Barça est encore si crue qu’on ne peut tout simplement pas s’attendre à ce qu’elle égale l’éclat des équipes passées. D’autant plus si l’on considère que deux des acteurs clés de ces énormes matchs sont à peine assez âgés pour acheter une bouteille de vin au supermarché local.

Pedri et Gavi sont encore de jeunes starlettes, mais ont dirigé le spectacle contre une équipe du Real Madrid avec 11 vainqueurs de la Ligue des champions.



Gavi et Pedri célèbrent la victoire de la Super Coupe de Barcelone contre le Real Madrid (Photo : Getty)

Des nuits comme celle-ci à Riyad évoquent des souvenirs du processus que toutes les équipes d’élite ont suivi sur la voie de la grandeur – des fondations lentement construites fortifiées par des erreurs et des moments à oublier, mais allumées par des étincelles de talent si puissantes qu’elles peuvent faire croire à toute une base de fans. l’avenir du club peut être tellement meilleur.

La première saison de Jurgen Klopp à Liverpool en est un bon exemple. Même à ces débuts, ils ont fourni des nuits européennes pour les âges, en particulier dans deux épiques remontadas contre le Borussia Dortmund et Villarreal en route vers la finale de la Ligue Europa 2016. Ils ont également remporté des victoires à Stamford Bridge et au stade Etihad en Premier League. Ils ont peut-être terminé huitième de la ligue, à 21 points du sommet, et perdu cette finale de la Ligue Europa contre Séville, mais les signes de résurgence étaient clairs.

Ils sentaient une équipe imparfaite mais avec un potentiel évident. Ils n’avaient encore rien gagné, mais la flamme était allumée.

Le FC Barcelone pourrait perdre son prochain match en Liga (il accueillera Getafe dimanche). Il y aura des bosses sur la route et d’autres nuits sans intérêt à venir. En fait, ils n’auraient même pas disputé la finale de la Super Coupe si le gardien de but Marc-André Ter Stegen n’avait pas organisé une sorte de masterclass contre le Real Betis, les aidant à se qualifier lors d’une séance de tirs au but.

“Je suis particulièrement ravi pour mes joueurs”, a déclaré Xavi. « Depuis que je suis ici, ils ont travaillé si dur. Parfois, les résultats n’allaient pas dans notre sens et ils recevaient beaucoup de critiques. C’était injuste si vous me demandez. Mais cela nous rend plus sereins et plus confiants pour l’avenir ».

Joan Laporta devra améliorer une équipe déséquilibrée et Xavi devra s’assurer que la domination peut devenir une habitude hebdomadaire. Mais encore une fois, ce n’était à l’esprit de personne hier soir.

« Pour tous les barcelonisme, c’est tellement positif. Nous avons tout vu récemment. Nous avons traversé vents et marées. Problèmes financiers, le départ de Leo Messi a été un épisode difficile. Ce soir, nous avons remporté un titre qui peut enflammer cette génération », a ajouté Xavi.

« Nous devons continuer à mûrir. Il y aura des moments plus difficiles. Maintenant, je pense beaucoup à nos fans et au jour où nous avons perdu 3-0 à domicile contre le Bayern cette saison. Nous avons été expulsés d’Europe et ils sont restés là-bas, nous encourageant. C’est pour eux. Nous sommes dans un processus et il reste encore du chemin à parcourir.

Barcelone n’est plus une équipe sur une trajectoire descendante.

(Photo du haut : Stringer/Agence Anadolu via Getty Images)