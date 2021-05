Un titan des médias de la vieille école repousse un parvenu

LOS ANGELES – C’est la loi de la jungle hollywoodienne. Les plus gros chats gagnent. Ce n’est que l’année dernière que Jason Kilar, un responsable des médias numériques, a été nommé directeur général de WarnerMedia, une division d’AT & T qui comprend HBO, Warner Bros. et CNN. En particulier, AT&T souhaitait que M. Kilar transforme un service de diffusion en continu, HBO Max, en une centrale de style Netflix.

Avec un fanfaron qui a stupéfié Hollywood – qui cet étranger pense-t-il qu’il est? – M. Kilar a mis en œuvre une refonte de grande envergure, évincant deux des meilleurs programmeurs de télévision de WarnerMedia, brisant les tristement célèbres silos de la société et enrageant les cinéastes, les stars et les agents de la liste A en décidant brusquement de sortir des films simultanément dans les salles et sur HBO Max. Son salaire pour 2020 valait plus de 52 millions de dollars. Et puis M. Kilar a été grignoté. À la fin de la semaine dernière, il a été aveuglé par son patron d’AT & T, John Stankey, et deux lions des médias, David Zaslav, le directeur général de longue date de Discovery, et John Malone, président de Discovery. Pendant des mois, il s’est avéré que les trois alphas avaient discuté en privé d’une nouvelle direction pour WarnerMedia – en le faisant tourner et en le fusionnant avec Discovery. M. Kilar ne l’a appris que lorsque les nouvelles ont commencé à fuir vers les journalistes, selon deux personnes informées sur la question, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées. Lundi, le titan des médias de la vieille école, M. Zaslav, 61 ans, avait reçu un Discovery-WarnerMedia combiné à courir, et le technocrate ascendant, M. Kilar, 50 ans, avait engagé une équipe juridique pour négocier son départ.

Personne à Hollywood n’a perdu de vue que la bibliothèque de WarnerMedia comprend «Game of Thrones» et «Succession». Ajoutant un drame, le Wall Street Journal avait publié un profil long de M. Kilar vendredi, avec divers chefs d’entreprise chantant ses louanges. AT&T avait aidé avec l’article, une décision qu’un agent talentueux de premier plan considérait comme «le sourire ultime, le couteau dans le dos». (C’était un commentaire fait avec un certain degré de satisfaction, compte tenu de la manière dont M. Kilar a tenu les agences dans l’obscurité en décembre concernant ses projets de diffusion de films sur HBO Max.) M. Kilar a refusé de commenter.

M. Zaslav, un tour de force de l’industrie des médias qui passe par Zaz et est souvent habillé d’un gilet de plein air, a déclaré aux journalistes lundi que l’accord avait été conclu «secrètement depuis mon brownstone à Greenwich Village». Le gravement exprimé M. Stankey, qui a rejoint AT&T en 1985, a plaisanté en disant que «discret» était un meilleur mot. « Des sons secrets comme si nous étions dans la Bat Cave ou quelque chose comme ça », dit-il. Ils ont refusé de discuter de l’aveuglement de M. Kilar, bien que M. Zaslav le loue comme un «talent fantastique». M. Stankey a déclaré que M. Zaslav avait «des décisions qu’il doit prendre» en termes de «qui sera dans quels rôles à l’avenir». Avec cela, Hollywood a commencé à analyser les commentaires à la recherche d’indices sur d’autres dirigeants. Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, M. Zaslav a vérifié le nom de Jeff Zucker, le patron de CNN et un ami personnel de longue date. Cela signifiait-il que M. Zucker, qui avait annoncé son intention de quitter CNN après des tensions avec M. Kilar, resterait?

À l’intérieur de WarnerMedia, une rumeur a commencé à ricocher: y avait-il une chance que Richard Plepler, qui dirigeait HBO pendant ses années de gloire «Game of Thrones», revienne dans l’entreprise dans un rôle de premier plan? Il est parti en 2019 après s’être heurté à un AT&T autoritaire. (Il a signé un contrat de production de cinq ans avec Apple l’année dernière.) Lundi matin, M. Kilar et Ann Sarnoff, le directeur général de WarnerMedia Studios and Networks Group, ont tenu une séance Zoom de 45 minutes avec des cadres supérieurs de WarnerMedia. Ni l’un ni l’autre n’a fait référence au départ, selon deux personnes informées de la conversation. M. Kilar a déclaré que l’obtention de l’approbation réglementaire pour la manœuvre AT & T-Discovery prendrait probablement 12 à 15 mois et a évoqué les avantages d’un tel arrangement. La nouvelle société serait bien capitalisée; il n’y aurait pas de chevauchement des opérations cinématographiques puisque Discovery ne possède pas de studio de cinéma; Discovery renforcerait l’effort d’expansion de HBO Max à l’étranger. M. Kilar et Mme Sarnoff ont souligné à quel point chaque membre de l’équipe de direction importait. Aujourd’hui en affaires Mise à jour 17 mai 2021 à 12 h 48 HE Jason Kilar, le chef de WarnerMedia, serait en train de négocier sa sortie.

Redbox devient public alors qu’il tente de passer au streaming à partir de la location de DVD. Une mairie avec tous les employés de WarnerMedia était prévue mardi. M. Kilar a envoyé lundi matin une note de ralliement aux troupes au personnel de WarnerMedia, qui qualifiait la fusion de «nouvelles mémorables» et parlait de sa «passion et affection» pour l’entreprise. «Je reconnais qu’il faudra tout ce que nous avons pour garder notre concentration collective sur la mission», conclut le mémo. « On peut le faire. » Il a ajouté une émoticône de visage souriant. La fatigue semblait être l’émotion qui prévalait lundi chez les employés de Warner Bros. Autrefois le studio le plus stable d’Hollywood, Warner Bros. a été fouetté entre les dirigeants et les structures d’entreprise ces dernières années. Mais il y avait aussi un sentiment d’optimisme prudent. M. Zaslav, contrairement à M. Kilar et M. Stankey, est au moins originaire du secteur du divertissement traditionnel. M. Zaslav a déclaré aux journalistes qu’il prévoyait d’accentuer la «culture créative dans les médias». Sous AT&T, la capacité de WarnerMedia à dépenser a été considérablement réduite par le fardeau de la dette et les exigences en matière de dividendes du géant du sans-fil. Les dirigeants du studio se sont plaints amèrement de ce qu’ils considéraient comme la frugalité d’AT & T. (AT&T rétorquerait que le studio vivait trop haut sur le porc.) «Espérons que la nouvelle direction méprise moins les talents créatifs», a déclaré Jason E. Squire, rédacteur en chef de «The Movie Business Book» et professeur à la School of Cinematic Arts de l’Université de Californie du Sud.

M. Kilar, 50 ans, s’est façonné comme un perturbateur enclin à rompre avec le statu quo dans la poursuite de l’innovation. Il est devenu le PDG de WarnerMedia en avril 2020. Il avait auparavant lancé une société de streaming vidéo appelée Vessel et avait dirigé Hulu, où il avait acquis la réputation de contrecarrer les désirs des dirigeants des médias enracinés qui supervisent l’entreprise. HBO Max a fait des débuts terne à peine deux mois après son arrivée chez WarnerMedia. En août, M. Kilar a renvoyé Bob Greenblatt et Kevin Reilly, deux dirigeants de longue date de la télévision qui étaient en charge de la programmation du service de diffusion en continu. M. Kilar a également licencié quelque 1 000 employés. Les membres de l’entreprise attribuent à M. Kilar deux décisions importantes qui ont mieux positionné l’entreprise dans le climat médiatique actuel. Il a orienté toutes les divisions autour de HBO Max. Il a également insisté sur l’importance de faire de HBO Max un service de streaming mondial, en accélérant son déploiement. HBO Max devrait s’étendre en Amérique latine et dans les Caraïbes le mois prochain. Le lancement européen est prévu plus tard cette année. Mais maintenant, les vétérans de la télévision ont le contrôle. M. Zaslav dirige Discovery depuis 2007. Il a commencé sa carrière dans les médias en 1989 chez NBC, aidant finalement à créer des réseaux câblés comme CNBC et MSNBC et étendant les États-Unis et Bravo à travers le monde. Connu pour fêtes parsemées de célébrités dans son domaine à East Hampton, dans l’État de New York, M. Zaslav est depuis longtemps l’un des directeurs généraux les mieux payés des médias. L’an dernier, sa rémunération s’élevait à 37,7 millions de dollars. En 2018, lorsqu’il a signé un nouveau contrat, il a reçu plus de 100 millions de dollars en actions Discovery. Richard Gelfond, le directeur général d’Imax, a prédit dans une interview à CNBC que M. Zaslav apporterait une «touche diplomatique douce» à la stratégie changeante de diffusion de films de WarnerMedia. «Il a été un innovateur, mais il sait comment le faire dans les limites du système existant», a déclaré M. Gelfond. Tirant les ficelles en arrière-plan, selon son style, sera M. Malone. Surnommé le «cowboy du câble», en partie parce que sa base d’opérations se trouve au Colorado, M. Malone, 80 ans, est le parfait négociateur. Lors de l’appel de lundi, M. Zaslav l’a décrit comme «un enseignant, et un meilleur ami et vraiment un père pour moi». Il a la réputation de mettre en place des transactions complexes qui limitent son exposition fiscale. Il a commencé à amasser sa fortune en 1973 lorsqu’il a repris Tele-Communications Inc., une entreprise de câblodistribution presque en faillite qu’il a développée puis vendue à AT&T en 1998 pour 32 milliards de dollars. Une filiale, Liberty Media, a été scindée en sa propre entité sous la direction de M. Malone. Liberty détient des participations importantes dans diverses sociétés de divertissement, notamment Discovery, les Atlanta Braves et SiriusXM. La société a acheté des courses de Formule 1 en 2016 pour 4,4 milliards de dollars. Et en 2017, Discovery a acheté Scripps Network Interactive pour 11,9 milliards de dollars, ce qui a ajouté HGTV, Travel Channel et Food Network à son arsenal médiatique. En 2019, après avoir vendu ses actions de Lionsgate, M. Malone a augmenté sa participation dans Discovery, en achetant 75 millions de dollars d’actions supplémentaires pour une participation totale de 23%.