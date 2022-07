Un tireur tué après un saccage tue 2 personnes et en blesse 2 près de Vancouver

Les autorités ont déclaré qu’elles s’efforçaient de déterminer le motif de l’attaque. On ne savait pas si le tireur et ses victimes se connaissaient, a déclaré Bhayani.

La fusillade a secoué Langley, une ville de 29 000 habitants située à environ 48 kilomètres au sud-est de Vancouver. La ville propose une variété de boutiques et de restaurants et près de 350 acres (142 hectares) de parcs. De nombreux résidents s’y sont installés pour ses logements moins chers et se rendent à Vancouver, la plus grande ville de la province de la Colombie-Britannique.