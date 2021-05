Un tireur se rend à la fête d’anniversaire à Colorado Springs, assassine sa petite amie et cinq autres personnes avant de se suicider – Police – RT USA News

Sept personnes sont mortes après qu’un assaillant se soit présenté à une fête d’anniversaire dans un parc à roulottes à Colorado Springs, au Colorado, et a commencé à tirer, tuant sa petite amie et cinq autres adultes avant de se suicider.

L’incident s’est produit dimanche peu après minuit au Canterbury Mobile Home Park, juste à l’ouest de l’aéroport de Colorado Springs. La police a déclaré que le suspect s’était rendu à la résidence, était entré à l’intérieur et avait commencé à tirer sur sa petite amie et d’autres personnes lors de la fête. Les enfants qui se trouvaient dans la caravane à l’époque n’ont pas été blessés.

À notre communauté – Voici les dernières informations sur les homicides de ce matin, pour inclure ce que nous savons jusqu’à présent, un message du chef Niski, et plus encore. Nous sommes encore au début de cette enquête. Au fur et à mesure que plus d’informations seront disponibles, nous publierons le cas échéant.https: //t.co/TiGWnX3dUc – Département de police de Colorado Springs (@CSPDPIO) 9 mai 2021

«Des officiers qui ont répondu à la fusillade aux enquêteurs toujours sur place, nous sommes tous incroyablement secoués,» Le chef de la police de Colorado Springs, Vince Niski, a déclaré dans un communiqué.

«C’est quelque chose que vous espérez ne jamais arriver dans votre propre communauté, là où vous êtes chez vous. Lorsque ces types d’actes indicibles se produisent, rien ne peut être fait pour reconstruire complètement ce qui a été perdu ou pour remplacer ceux qui ne sont plus parmi nous. »





Les noms des victimes et du tireur présumé n’ont pas été divulgués, dans l’attente de l’identification officielle des corps, de leur cause et du mode de décès par le coroner, a déclaré la police. Les enfants de la caravane ont perdu leurs parents et ont été envoyés chez des parents.

La fusillade a été d’autant plus dévastatrice qu’elle s’est produite le jour de la fête des mères, a déclaré le gouverneur du Colorado, Jared Polis, dans un communiqué. «Plusieurs vies ont été emportées aujourd’hui par ce terrible acte de violence – des familles déchirées et lors d’une fête d’anniversaire, rien de moins», il a dit. «Mes plus sincères condoléances et mes prières vont aux victimes, à leurs familles et à tous les autres touchés par cette tragédie.»





La police a déclaré qu’elle enquêtait sur le mobile du tireur. Six des personnes décédées ont été retrouvées mortes sur les lieux, tandis qu’un homme est décédé après avoir été transporté dans un hôpital local.

Le Colorado a été secoué à plusieurs reprises par des fusillades de masse, y compris l’incident du théâtre Aurora qui a tué 13 personnes en 2012 et la tragédie du lycée de Columbine qui a fait 13 morts en 1999. Dix personnes ont été tuées dans un supermarché de Boulder en mars, lorsqu’un homme d’origine syrienne est allé sur une virée de tir.

L’incident de dimanche à Colorado Springs marque la huitième fusillade de masse de l’État, impliquant la mort de quatre victimes ou plus, depuis 1993.





