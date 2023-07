Un tireur présumé dans une fusillade au Texas qui a tué 5 voisins inculpés de meurtre qualifié

CLEVELAND, Texas (AP) – Un homme accusé d’avoir tué cinq voisins au Texas après que certains d’entre eux se soient plaints que des coups de feu empêchaient un bébé de dormir a été inculpé vendredi d’une accusation de meurtre passible de la peine de mort.

Les procureurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas encore s’ils demanderaient la peine de mort contre Francisco Oropeza, 38 ans, qui est un ressortissant mexicain et avait été expulsé plusieurs fois au cours des années précédant l’attaque d’avril à l’extérieur de Houston.

« Je pense qu’il est un peu trop tôt pour que nous fassions cet appel », a déclaré le procureur du comté de San Jacinto, Todd Dillon.

Dillon a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Oropeza plaide non coupable lors d’une comparution devant le tribunal en août. Anthony Osso, avocat d’Oropeza, n’a pas précisé comment son client compte plaider.

« Nous nous attendions à l’acte d’accusation capital donc il n’y a pas de surprise », a déclaré Osso. «Nous avons été contactés par de nombreuses personnes pour soutenir le personnage de M. Oropeza. Il était extrêmement bien considéré dans ce quartier et aidait souvent les autres avec tous les types de tâches autour de leur maison. C’était un type de personne à qui demander de l’aide.

La police a déclaré qu’Oropeza avait fait irruption dans la maison de son voisin le 28 avril après que ses voisins lui aient demandé d’arrêter de tirer avec son fusil de type AR parce qu’un bébé essayait de dormir. Les cinq victimes étaient originaires du Honduras, dont un garçon de 9 ans.

La fusillade s’est produite dans la ville rurale de Cleveland, à environ 45 miles (72 kilomètres) au nord de Houston. La police a déclaré qu’Oropeza avait fui le quartier après la fusillade, déclenchant une chasse à l’homme qui s’est étendue pendant des jours malgré la recherche de plus de 250 officiers, de drones et de chiens odorants et l’offre de 80 000 $ en récompense.

Oropeza a finalement été arrêté près de Conroe, à environ 32 kilomètres de la maison où la fusillade a eu lieu.

Le partenaire domestique d’Oropeza et l’un de ses amis ont également été accusés d’avoir entravé l’arrestation ou la poursuite d’un criminel connu.

Jake Bleiberg, l’Associated Press