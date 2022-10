Un tireur juvénile tue 5 personnes sur un sentier forestier

La police de Caroline du Nord s’est lancée dans une longue chasse à l’homme pour retrouver le tireur, incitant certains habitants à chercher refuge

Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées après qu’un homme armé a ouvert le feu sur un sentier pédestre à Raleigh, en Caroline du Nord, ont déclaré des responsables locaux, provoquant une poursuite policière dans des zones résidentielles qui a duré des heures.

La mairesse de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, a confirmé les victimes lors d’une conférence de presse jeudi soir, notant qu’un policier en congé figurait parmi les personnes tuées. La police a également déclaré que deux personnes blessées avaient été hospitalisées pour être soignées, dont l’une est toujours dans un état critique, et que le suspect avait été appréhendé vers 21h30, heure locale. Il a été identifié uniquement comme un jeune mâle blanc.

“Ce soir, la terreur a atteint notre porte. Le cauchemar de chaque communauté est venu à Raleigh », Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré au même presseur. “C’est un acte de violence insensé, horrible et exaspérant qui a été commis.”

#RUPTURE: Plusieurs personnes sont mortes, dont un flic en congé, plusieurs autres blessées, lors d’une fusillade dans le quartier Hedingham de Raleigh, en Caroline du Nord. La police de Raleigh signale un tireur actif. Photos de la région partagées avec moi. pic.twitter.com/J8BdXzIXQu – Moshe Schwartz (@YWNReporter) 13 octobre 2022

Les fusillades ont été signalées vers 17 heures sur un sentier pédestre boisé dans une banlieue de Raleigh, selon Baldwin, qui a ajouté que le suspect était “contenu” à l’intérieur d’une maison après une chasse à l’homme de trois heures dans plusieurs quartiers. Un certain nombre d’organismes chargés de l’application de la loi ont participé à la perquisition, notamment la police locale, l’unité d’aviation de la State Highway Patrol, des officiers du State Capitol et des agents du State Bureau of Investigation and Alcohol Law Enforcement.

Pendant ce temps, les résidents locaux ont été invités à rester chez eux et à contacter la police s’ils voyaient quelque chose d’anormal. Les conducteurs ont également été invités à éviter la zone, où une flotte de voitures de police et d’ambulances a été vue sur des images circulant sur les réseaux sociaux.

Le lieutenant de police Jason Borneo a déclaré que l’enquête sur la fusillade restait active et que les agents étaient “actuellement sur les lieux, recueillant des preuves et parlant avec des témoins.” Une autre mise à jour est attendue vendredi matin.