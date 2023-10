Un tireur japonais tire sur un hôpital et capture des otages dans un bureau de poste

Deux personnes – un médecin et un patient – ​​à l’hôpital ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger et les autorités s’efforçaient de confirmer que les blessures avaient été causées par des coups de feu, selon les médias.

TOKYO — Un tireur présumé s’est enfermé mardi dans un bureau de poste avec un nombre d’otages non confirmé dans la grande région de Tokyo, après une fusillade apparente dans un hôpital voisin où deux personnes ont été blessées, selon les médias citant des sources policières.

Mardi après-midi, la police a été alertée de bruits de coups de feu à l’hôpital général Toda Chuo, dans la préfecture de Saitama, à l’ouest de Tokyo. Un peu plus d’une heure plus tard, le suspect est entré dans un bureau de poste voisin où il se trouve depuis avec deux autres femmes, décrites comme otages, selon les médias.

La police enquêtait également sur des liens potentiels entre la fusillade et un incendie dans un appartement à Toda qui serait la résidence du suspect.

La violence armée est extrêmement rare au Japon, qui impose des contrôles stricts et réguliers du casier judiciaire et de la santé mentale des propriétaires d’armes à feu, avec des tests écrits et de tir.