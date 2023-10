Un tireur en liberté après la mort de deux Suédois dans une possible attaque « terroriste » à Bruxelles

BRUXELLES — Deux Suédois ont été tués par balle lundi dans la capitale belge dans ce que les autorités belges ont décrit comme une possible attaque terroriste, laissant un stade de football verrouillé et une ville en alerte alors que la police recherchait le suspect, qui serait toujours en fuite.

Les détails de l’attaque sont encore en train d’émerger et il n’est pas clair s’il existe un lien avec le conflit au Moyen-Orient. Cette fusillade survient quelques jours après qu’un enseignant a été tué et trois personnes blessées lors d’une attaque au couteau dans un lycée français, et va aggraver la crainte en Europe d’une recrudescence de la violence politique.