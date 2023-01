Un tireur en liberté après avoir tué 10 personnes près de Los Angeles

PARC DE MONTEREY, Californie –

Un homme armé a tué 10 personnes et en a blessé 10 autres dans un club de danse de salon de la région de Los Angeles à la suite d’une célébration du Nouvel An lunaire, déclenchant une chasse à l’homme pour le suspect dans la dernière tragédie de tir de masse dans une communauté américaine.

Le capitaine Andrew Meyer du département du shérif de Los Angeles a déclaré dimanche que les blessés avaient été emmenés dans des hôpitaux et que leur état allait de stable à critique. Il a dit que les 10 personnes sont mortes sur les lieux dans la ville de Monterey Park.

Meyer a déclaré que les gens “sortaient de l’endroit en criant” lorsque les agents sont arrivés sur les lieux vers 22h30. Il a déclaré que les agents étaient ensuite entrés dans la salle de danse pendant que les pompiers soignaient les blessés.

La célébration du Nouvel An lunaire avait attiré des milliers de personnes. Monterey Park est une ville d’environ 60 000 habitants avec une importante population asiatique à environ 16 kilomètres du centre-ville de Los Angeles.

Il s’agissait de la cinquième fusillade de masse aux États-Unis ce mois-ci et la plus meurtrière depuis que 21 personnes ont été tuées dans une école à Uvalde, au Texas, selon la base de données Associated Press/USA Today sur les massacres aux États-Unis. La dernière violence survient deux mois après cinq des gens ont été tués dans une discothèque de Colorado Springs.

Seung Won Choi, propriétaire du restaurant de barbecue de fruits de mer Clam House en face de l’endroit où la fusillade s’est produite, a déclaré au Los Angeles Times que trois personnes se sont précipitées dans son entreprise et lui ont dit de verrouiller la porte.

Les gens ont également dit à Choi qu’il y avait un tireur avec une arme à feu qui avait plusieurs cartouches sur lui. Choi a déclaré qu’il pensait que la fusillade avait eu lieu dans un club de danse.

Wong Wei, qui vit à proximité, a déclaré au Los Angeles Times que son ami était dans les toilettes d’un club de danse ce soir-là lorsque la fusillade a commencé. Quand elle est sortie, a-t-il dit, elle a vu un homme armé et trois corps.

L’ami s’est ensuite enfui chez lui vers 23 heures, a déclaré Wei, ajoutant que ses amis lui avaient dit que le tireur semblait tirer sans discernement avec une arme d’épaule. “Ils ne savent pas pourquoi, alors ils s’enfuient”, a-t-il déclaré au journal.

La fusillade s’est produite près de l’endroit où des milliers de personnes avaient assisté à une célébration du Nouvel An lunaire. Samedi a été le début du festival de deux jours, qui est l’un des plus grands événements du Nouvel An lunaire en Californie du Sud.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes chargées sur des civières et placées dans des ambulances. D’autres photos montraient des victimes ensanglantées et bandées soignées par les pompiers de Monterey Park dans un parking.