RICHMOND, Virginie (AP) – Virginia a refusé la libération conditionnelle au tueur de tireurs d’élite condamné Lee Boyd Malvo, jugeant qu’il représente toujours un risque pour la communauté deux décennies après que lui et son partenaire ont terrorisé la région de Washington, DC, avec une série de fusillades au hasard .

Malvo avait 17 ans quand lui et John Allen Muhammad ont tiré et tué 10 personnes et en ont blessé trois autres sur une période de trois semaines en octobre 2002. Plusieurs autres victimes ont été abattues à travers le pays au cours des mois précédents alors que le duo se dirigeait vers le région de la capitale nationale de l’État de Washington.

Malvo a été reconnu coupable de meurtre qualifié en Virginie et condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Mais une série de décisions de la Cour suprême et une modification de la loi de Virginie ont donné à Malvo la possibilité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé près de 20 ans de détention.

La Commission des libérations conditionnelles de Virginie a rejeté sa demande le 30 août, estimant que Malvo reste un risque pour la communauté et devrait purger une plus grande partie de sa peine avant d’être libéré sur parole, selon les archives de l’État sur les décisions de la Commission des libérations conditionnelles pour le mois d’août.

«La libération à ce moment-là diminuerait la gravité du crime; Gravité et circonstances de votre (vos) infraction(s) », a écrit la Commission des libérations conditionnelles.

Le complice de Malvo, John Allen Muhammad, a été exécuté en Virginie en 2009. Malvo, aujourd’hui âgé de 37 ans, a été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour les trois meurtres en Virginie. Mais après que la Cour suprême des États-Unis a statué en 2012 que les peines à perpétuité obligatoires pour les mineurs étaient inconstitutionnelles, deux tribunaux fédéraux ont conclu que Malvo avait droit à de nouvelles audiences de détermination de la peine. La législature de Virginie a également adopté une loi en 2020 qui donnait aux mineurs délinquants la possibilité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 20 ans.

Malvo était un jeune jamaïcain de 15 ans qui avait été envoyé vivre à Antigua lorsqu’il a rencontré Muhammad, beaucoup plus âgé. Muhammad a formé et endoctriné Malvo, et en 2002, le couple s’est lancé dans une série de meurtres à l’échelle nationale qui s’est terminée par les 10 meurtres dans le Maryland, en Virginie et dans le district de Columbia.

Les témoignages au procès ont indiqué que la fusillade était un plan pour que Muhammad reprenne la garde de ses enfants en tuant son ex-femme et en faisant apparaître sa mort comme le résultat d’une violence aléatoire.

Malvo purge sa peine à la prison d’État à sécurité maximale Red Onion en Virginie.

Même si Malvo avait obtenu une libération conditionnelle en Virginie, il a également été condamné à la prison à vie dans le Maryland pour des crimes dans l’État voisin. Le mois dernier, la plus haute cour du Maryland a statué que Malvo devait être condamné pour ses crimes là-bas.

Denise Lavoie et Matthew Barakat, The Associated Press