Un tireur d’élite de l’armée qui a étranglé sa petite amie s’échappe de prison après avoir raconté au juge les horreurs dont il a été témoin en Afghanistan

Un ancien tireur d’élite de l’armée, qui a battu et étranglé sa petite amie dans des accès de rage, a été libéré après avoir fait valoir qu’il était mentalement malade.

Junior Fordwor, 26 ans, a affirmé qu’il était hanté par ce qu’il avait vu pendant qu’il servait en Afghanistan et qu’il souffrait de SSPT.

Junior Fordwor a admis avoir agressé son ex-petite amie 1 crédit

Il a battu et étouffé la mannequin de cosmétiques Stephanie Render 1 crédit

Au tribunal de la Couronne de Manchester, il a admis des voies de fait simples, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des dommages criminels, en raison de ses abus envers la mannequin de cosmétiques Stephanie Render, âgée de 27 ans.

Fordwor a été décrit comme un “narcissique manipulateur” et le tribunal a appris que, dans une série d’agressions, il avait battu et étouffé Mme Render à plusieurs reprises.

Dans un cas, il l’a poussée au sol après avoir remarqué qu’elle avait aimé la photo d’un autre homme sur Instagram, tandis que dans un autre, il l’a étouffée inconsciente et a menacé de la tuer.

Il a également saccagé sa cuisine et brisé sa télévision.

Dans une déclaration à la police, Mme Render a déclaré: “Junior a été mon petit ami pendant deux ans, il a été intermittent pendant un certain temps et il y avait beaucoup de jeux, mais nous nous sommes finalement réunis après mon transfert à Manchester.

“Ses traits narcissiques m’ont fait sentir que j’étais toujours le problème. Il m’a beaucoup menti. Je dois mentionner l’amour que j’avais pour Junior et j’ai eu le cœur brisé par toute cette affaire.

Elle a ajouté: “Maintenant, ces jours-ci, j’y pense encore, peut-être pas autant qu’avant. Le temps aide au processus de guérison.

“J’ai définitivement changé depuis et je ne laisserai jamais personne me manipuler comme il l’a fait et je ne laisserai certainement personne mettre la main sur moi comme il l’a fait.”

Cependant, Fordwor a évité la prison après que le juge ait reconnu qu’il souffrait de SSPT depuis qu’il était au service des Royal Fusiliers.

Au lieu de cela, il a été condamné à 21 mois de prison avec sursis et condamné à verser à son ex 380 £ d’indemnisation.

Il a également été condamné à effectuer 25 jours de rééducation et 100 heures de travail non rémunéré.

En guise d’atténuation, son avocate Charlotte Atherton avait déclaré au tribunal: “Il a une maturité émotionnelle limitée et des difficultés de réflexion.

“Il a eu une enfance traumatisante au cours de laquelle il a perdu sa mère à cause de la drogue et son père dans le système carcéral, qui vendait de la drogue. Cela l’a amené à être confié à sa grand-mère, qui a utilisé la violence comme forme de discipline.

“Il était également stationné en Afghanistan à 18 ans et cela a eu un impact profond sur sa santé mentale. Il est allé AWOL et, comme l’armée l’a confirmé plus tard, a souffert du SSPT à cause de ses expériences.”

Elle a ajouté: “C’est un homme qui peut prendre des mesures positives et lorsqu’il est confronté à des défis, il peut les relever.”

Lors de la condamnation, la juge Elizabeth Nicholls a déclaré: “Ces affaires montrent un schéma de violence inquiétant auquel vous avez soumis votre ex-partenaire.

“Vous avez sans aucun doute été affectée par la violence dont vous avez été témoin en Afghanistan, mais peut-être que la plus grande ironie de cette affaire est que vous étiez là pour vous battre pour la liberté des femmes, mais quand vous êtes rentrée chez vous, vous avez montré très peu de respect pour les femmes que vous êtes allées protéger. .”

Le juge a conclu en disant: “Cependant, je vous vois comme un candidat de choix pour la réhabilitation, comme le montrent vos récents efforts universitaires … L’avenir est entre vos mains.”

Comment obtenir de l’aide Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Entrez en contact avec des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, en composant plutôt le « 55 ».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet d’autobus.

Si vous soupçonnez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à moindre risque de la maison, par exemple, là où il y a une issue et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct – disponible en semaine de 8h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 24 heures sur 24 pour les violences domestiques au 0808 2000 247.