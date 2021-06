UN sniper ANTI-confinement surnommé le « Belgian Rambo » a été retrouvé mort aujourd’hui après une chasse à l’homme.

Le soldat néo-nazi Jurgen Conings, 46 ans, était en fuite, armé d’un lance-roquettes, d’une mitrailleuse et d’une « liste de cibles » de dix hommes.

Le soldat néo-nazi Jurgen Conings a été retrouvé mort aujourd’hui, a annoncé la police belge[/caption]

Conings, 46 ans, était en fuite et aurait été armé d’une mitrailleuse et d’une « liste de cibles » de dix hommes[/caption]

Des policiers ont déclaré que son corps avait été retrouvé dans les bois près de Dilsen-Stockhem[/caption]

La police belge a déclaré que son corps avait été retrouvé dans des bois près de Dilsen-Stockhem.

Ils ont dit qu’il semblait initialement que le corps était Conings et qu’il s’était suicidé – mais il y aura d’autres enquêtes.

Conings a disparu de sa caserne le mois dernier et a déclaré une guerre personnelle tordue aux virologues et à «l’élite politique» contre les blocages de Covid.

L’expert belge le plus expérimenté, le professeur Marc van Ranst, craignait d’être l’une de ses cibles numéro un et a été placé dans une maison sécurisée de la police.

« Malheureusement, c’est un tireur d’élite entraîné avec une armure lourde, du matériel et des armes de qualité militaire », a-t-il déclaré à la BBC.

« Donc, ce sont le genre de personnes que vous préféreriez ne pas voir vous chasser. »

Il a révélé que peu de temps avant d’être contraint de se cacher, il avait en fait repéré les Conings « lourds armés » à l’extérieur de son domicile.

Le tireur d’élite attendait apparemment son retour du travail, mais van Ranst, sa femme et son fils étaient déjà à la maison.

Pressé de rester à l’écart des fenêtres, de ne pas sortir et de rester à l’endroit secret, van Ranst a qualifié la situation de « surréaliste ».

« Nous n’avons pas peur, nous faisons juste attention. C’est assez surréaliste, mais mieux vaut savoir que ne pas savoir, car au moins je peux prendre ces précautions », a déclaré le professeur.

Il a ajouté : « Si vous passez à la télévision plusieurs fois par jour pendant des mois, les gens en ont marre de vous. C’est inévitable.

« Il y a un groupe de personnes qui déteste la science et déteste les scientifiques. Très souvent, ils ont peur et sont incertains.

Conings est la réalisation violente de nombreux militants anti-confinement, anti-vaxxers et théoriciens du complot qui prétendent que Covid est un canular de grande envergure.

Les autorités belges ont décrit Conings comme un homme extrêmement dangereux qui était surveillé depuis des années sur des listes de surveillance terroriste.

Il a vidé son compte bancaire avant de disparaître, emportant une quantité inconnue de munitions ainsi que des missiles antichars.

PREMIER SANG

Des soldats l’ont chassé dans les forêts belges, dans des scènes similaires au film classique de Sylvester Stallone First Blood – ce qui a valu à l’extrémiste le surnom de « Belgian Rambo ».

Il a laissé des lettres dénonçant les restrictions de verrouillage et disant qu’il était prêt à mourir pour les combattre.

Les services de sécurité étaient confrontés à des questions sur les raisons pour lesquelles des mesures n’avaient pas été prises contre Conings plus tôt et sur la manière dont il avait été autorisé à exercer son rôle d’officier de formation aux armes.

Conings craignait également d’avoir des complices qui pourraient l’aider et était membre d’une milice fasciste connue sous le nom de Légion flamande.

Il faisait l’objet d’une enquête active depuis août 2020 après avoir tenté de découvrir l’adresse du professeur van Ranst.

Et il a été qualifié d’« extrémisme potentiellement violent » début 2021.

Le terroriste potentiel avait servi en Afghanistan et en Libye et était membre de l’armée belge depuis l’âge de 18 ans.

Dans la note qu’il a laissée après sa disparition, Conings a hurlé : « La soi-disant élite politique et maintenant aussi les virologues décident comment vous et moi devrions vivre.

« Ils sèment la haine et la frustration. Je ne peux pas vivre avec les mensonges.

Le professeur van Ranst a ajouté que ce qui l’a le plus troublé, c’est le soutien que Conings a obtenu en ligne, avec un groupe sur Facebook rassemblant 50 000 membres.

Il a déclaré : « Ce sont de vraies personnes, qui pensent vraiment que cet homme est un héros et que je mérite de mourir.

« Ce sont des gens, vivant dans votre quartier, qui parient sur exactement quand et avec combien de balles il me tuera. »





Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour Conings, il a répondu: « Pourquoi voudrais-je avoir une conversation avec une personne qui me déteste et veut me tuer? »

Des centaines de soldats des forces spéciales ont fouillé les bois du parc Hoge Kempen près de l’endroit où sa voiture a été retrouvée abandonnée plus tôt en juin.

Cela faisait suite à une opération militaire impliquant quelque 600 soldats – y compris des Pays-Bas et d’Allemagne – car ils ne l’ont pas trouvé.

Conings a disparu de sa caserne le mois dernier et a déclaré une guerre personnelle tordue aux virologues[/caption]

Des flics à l’extérieur des bois où le corps de Conings a été retrouvé[/caption]

Le professeur Marc van Ranst craignait d’être l’une de ses cibles numéro un[/caption]