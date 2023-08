Un tireur de San Antonio blesse 2 policiers lors d’une poursuite en voiture, selon la police

SAN ANTONIO, Texas (AP) — Un suspect a blessé par balle deux policiers texans lors d’une poursuite en voiture avant de se barricader dans un complexe d’appartements jeudi soir, a annoncé la police.

Il a ensuite été arrêté après que la police ait établi un périmètre autour de la zone, a déclaré le chef de la police de San Antonio, William McManus, lors d’une conférence de presse.

Les policiers blessés ont été transportés vers les hôpitaux locaux dans un état grave, a déclaré McManus, qui n’a pas identifié les policiers.

La police a reçu une information vers 17 heures concernant l’emplacement d’une personne recherchée et la police s’est rendue sur place. Le suspect a quitté l’immeuble avec une arme d’épaule et a rejoint un conducteur dans un véhicule qui commençait à partir. Le suspect a vu une voiture pleine de policiers derrière lui et a commencé à tirer, touchant l’un des policiers, a déclaré McManus.

Les deux hommes ont détourné un autre véhicule et se sont enfuis vers un autre complexe d’appartements de San Antonio avant de tirer et de blesser un autre policier à plusieurs reprises, a déclaré McManus.

Le tireur présumé, qui n’a pas été immédiatement identifié, s’est barricadé dans le complexe d’appartements.

Une publication de McManus sur les réseaux sociaux a déclaré plus tard que le suspect de la fusillade avait été placé en garde à vue. Les informations sur le conducteur du véhicule n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

The Associated Press