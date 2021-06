Un tireur de masse à Miami tue trois et en blesse cinq après avoir ouvert le feu lors d’une fête de remise des diplômes

TROIS personnes ont été tuées par balle à Miami et cinq autres blessées après qu’une fusillade a éclaté devant un salon de narguilé où des jeunes profitaient d’une fête de remise des diplômes.

L’une des victimes était une agente pénitentiaire, décédée à l’hôpital tandis que les deux autres ont été retrouvées mortes après l’accident d’une voiture dans laquelle elles se trouvaient.

Le tournage a eu lieu à 2h du matin dimanche matin dans le quartier Kendall de Miami Crédit : WTVJ

Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées Crédit : WTVJ

Une arme à feu a été retrouvée à l’intérieur de la voiture accidentée.

La fusillade a eu lieu vers 2 heures du matin dans le quartier de Kendall, dans le sud de Miami.

La commissaire du comté, Raquel Regalado, qui représente le district où la fusillade a eu lieu, a déclaré: « Je ne peux pas imaginer l’horreur pour ces familles lorsqu’une célébration de leurs jeunes diplômés est entachée par une violence aussi indicible.

« Cet incident est la preuve que la violence armée ne connaît pas de frontières dans notre communauté de Miami-Dade. »

La police est toujours à la recherche de la deuxième voiture impliquée.

La fusillade survient une semaine après la pire fusillade de masse dans le comté de mémoire récente.

Le 30 mai, trois hommes armés portant des masques de ski et des sweats à capuche ont tendu une embuscade à une foule laissant un concert de sortie d’un album de rap, dans un club du nord-ouest de Miami-Dade.

Les tueurs ont déclenché une salve de coups de feu qui a fait deux morts et 20 blessés.

Cela va juste vous montrer l’ampleur de ce problème de violence armée Freddy Ramirez, service de police de Miami-Dade

Le directeur du département de police de Miami-Dade, Freddy Ramirez, a déclaré: «Cela montre simplement l’ampleur de ce problème de violence armée.

« Cela n’affecte pas seulement la communauté, cela affecte également la communauté des forces de l’ordre.

« Nous devons tous nous regrouper. Cette violence doit cesser.

Il a ajouté : « Et c’est extrêmement frustrant. Chaque week-end, c’est la même chose.

Jusqu’au 23 mai, 41 meurtres ont été signalés dans le comté de Miami-Dade non constitué en société, le même nombre qu’à cette date l’année dernière.

Mais l’année dernière a vu une forte augmentation des homicides par rapport aux années précédentes.

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré qu’elle était « horrifiée » par la tragédie.

Il a déclaré : « Protéger la sécurité et le bien-être de toutes les familles de Miami-Dade et traduire rapidement les responsables en justice est notre priorité la plus urgente.

« Nous ne permettrons pas à un petit groupe d’acteurs violents de terroriser notre communauté, et les délinquants violents seront confrontés à tout le poids de la loi. »

Dans une tentative désespérée d’arrêter l’effusion de sang, elle avait apporté un « plan pour la paix et la prospérité » de 8 millions de dollars.

Mais la ville ne peut pas décider comment l’argent sera dépensé.

La fusillade de ce matin fait suite aux meurtres du 30 mai lorsque trois hommes armés portant des masques de ski et des sweats à capuche ont tendu une embuscade à une foule laissant un concert de sortie d’un album de rap, dans un club du nord-ouest de Miami-Dade Crédit : WSVN

Deux personnes ont été tuées et plus de 21 ont été blessées Crédit : WSVN