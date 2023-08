Un tireur de Jacksonville a ciblé le HBCU avant l’attaque générale du dollar

Avant qu’un tireur de masse raciste ne tue trois Noirs dans un Dollar General à Jacksonville, en Floride, il a tenté de commettre le crime de haine dans un HBCU voisin.

Alors que les dirigeants républicains fascistes tentent d’effacer des écoles et des livres l’histoire de la violence de la suprématie blanche, un lâche armé d’une arme a condamné une autre communauté à la répéter. NewsOne rapporte qu’un homme blanc d’une vingtaine d’années a ouvert le feu sur des clients noirs dans un Jacksonville Dollar General. L’attaque raciste a fait trois morts.

Selon le shérif du comté de Jacksonville, TK Waters, ses manifestes indiquent indéniablement qu’il s’agissait d’un crime de haine contre les Noirs. Il a révélé une histoire bien documentée sur la haine du lâche tueur.

Le tireur a envoyé des manifestes aux médias, aux forces de l’ordre et à ses parents, soulignant l’endoctrinement raciste qui a alimenté l’attaque. Ses parents ont prévenu la police après qu’il leur ait demandé de vérifier son ordinateur pour en lire un, mais il était alors trop tard.

« Certaines parties de ces manifestes détaillent l’idéologie de haine dégoûtante du tireur. Cette fusillade était à caractère raciste et il détestait les Noirs. Il voulait tuer des n*ggers », a déclaré Waters, qui est également noir.

CNN rapporte que le tireur, identifié comme étant Ryan Christopher Palmeter, a dessiné des croix gammées sur son arme à feu. Pour l’attaque, il a utilisé une arme de poing Glock qu’il a achetée en avril et un fusil de type AR-15 qu’il a acheté en juin. Les deux achats étaient légaux en Floride, malgré sa détention involontaire pour une observation de santé mentale en vertu de la loi Baker en 2017. Ces antécédents auraient dû l’empêcher d’acheter ces armes en premier lieu.

Nous n’avons pas beaucoup de contrôle sur les armes à feu dans ce pays, et ceux que nous avons ne semblent pas beaucoup plus forts que les « pensées et prières » recyclées des politiciens qui profitent de la violence. Le tireur est mort d’un coup de feu qu’il s’est infligé.

Le shérif a identifié les victimes comme étant Angela Michelle Carr, 52 ans ; Anolt Joseph « AJ » Laguerre Jr., 19 ans ; et Jerrald Gallion, 29 ans. Le ministère de la Justice enquête sur la fusillade comme crime de haine.

Aussi déchirant que soit ce dernier exemple de terrorisme suprémaciste blanc, il aurait pu être encore plus dévastateur.

Le tireur de Jacksonville a tenté d’entrer dans l’université HBCU Edward Waters à proximité avant d’ouvrir le feu sur Dollar General

La sécurité du campus de l’Université Edward Waters a signalé que le tireur avait tenté d’entrer sur le campus plus tôt dans l’après-midi. Un gardien lui a demandé de partir alors qu’il refusait de s’identifier.

« L’individu est retourné à sa voiture et a quitté le campus sans incident. La rencontre a été signalée au bureau du shérif de Jacksonville par la sécurité de l’EWU », a annoncé l’école.

Comme l’indiquent les discours minutieusement écrits et l’équipement tactique, les plans du terroriste prévoyaient bien plus de morts et de destructions. En plus d’une cible initiale plus fréquentée, il a choisi une date ayant une pertinence historique. Samedi marquait le 60e anniversaire de la marche sur Washington. C’était également le 5e anniversaire d’une autre fusillade de masse au centre-ville de Jacksonville.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a condamné la fusillade, qualifiant le tireur de « salaud » et de « lâche ». Si c’est ce qu’il pense de la haine anti-Noirs, DeSantis devrait le répéter devant le miroir. Lorsque la NAACP a émis un avertissement aux voyageurs concernant la violence anti-Noirs en Floride, DeSantis l’a qualifié de « rien de plus qu’un coup monté ».

Le président Joe Biden a publié un déclaration confirmant que « les forces de l’ordre ont ouvert une enquête fédérale sur les droits civiques et traitent cet incident comme un possible crime de haine et un acte d’extrémisme violent domestique ».

« [W]Nous devons dire clairement et avec force que la suprématie blanche n’a pas sa place en Amérique. Nous devons refuser de vivre dans un pays où les familles noires allant au magasin ou les étudiants noirs allant à l’école vivent dans la peur d’être abattus à cause de la couleur de leur peau. La haine ne doit pas avoir de refuge. Le silence est une complicité et nous ne devons pas rester silencieux », a déclaré Biden.

La communauté a organisé une veillée de prière samedi soir à l’église St. Paul AME en bas de la rue. Jacksonville Le membre du conseil municipal, Rahman Pittman, dirigera une veillée commémorative dimanche soir à 17h30 près du Dollar General.

Nos condoléances vont aux victimes et à leurs proches. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que cette histoire continuera à se développer.