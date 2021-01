CHICAGO (AP) – Un homme qui, selon la police, a tué trois personnes et en a blessé quatre autres au cours d’une série de fusillades à Chicago et dans ses environs a publié des vidéos absurdes et insultantes dans les jours et les heures qui ont précédé les attaques.

Dimanche, les enquêteurs tentaient de déterminer le motif des attaques de samedi après-midi dans lesquelles la police a déclaré que Jason Nightengale, 32 ans, avait apparemment choisi ses victimes au hasard. La police a tué Nightengale dans une fusillade juste au nord de la ville environ quatre heures après que les autorités ont déclaré qu’il avait tiré sur sa première victime à la tête dans un parking de South Side.

Parmi les personnes tuées figuraient un étudiant chinois de 30 ans de l’Université de Chicago, Yiran Fan, Anthony Faukner, 20 ans, et Aisha Nevell, 46 ans, agent de sécurité. Les blessés étaient une femme de 77 ans, une femme de 81 ans et une fille de 15 ans, selon le commissaire de police de Chicago David Brown. Une autre femme a reçu une balle dans le cou à Evanston, a annoncé la police de la banlieue.

Les autorités n’ont pas divulgué beaucoup de détails sur Nightengale, un homme de Chicago dont la page LinkedIn répertorie le travail au fil des ans en tant que concierge, gardien de sécurité et opérateur de chariot élévateur. Mais une série de vidéos dérangeantes postées sur Facebook pendant deux ans sous le deuxième prénom de Nightengale, Oliver, a offert des indices sur son état d’esprit.

Dans un article publié jeudi, Nightengale a tenu une arme à feu devant la caméra et a marmonné des déclarations inintelligibles alors qu’il semblait conduire. Un responsable de la police qui a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement de l’enquête a confirmé qu’il s’agissait de Nightengale dans la vidéo.

« Pas de musique. Non. Pas de musique », dit Nightengale dans la vidéo, son discours embrouillé. «Je n’ai pas besoin de ceinture de sécurité. J’arrive, ma fille.

Il a publié des dizaines d’autres courtes vidéos, dont plusieurs dans les heures précédant la première attaque, qui étaient visibles jusqu’à ce que la page soit supprimée dimanche. Dans l’un, il dit: «Je vais faire exploser toute la communauté.» Dans un autre, Nightengale semble groover en riant sur «Staying Alive» de Bee Gee.

L’histoire continue

La fusillade a commencé peu avant 14 heures samedi avec le meurtre de Fan, qui a reçu une balle dans la tête alors qu’il était assis dans sa voiture dans un parking couvert du quartier de Hyde Park, a déclaré Brown.

Après cela, Nightengale est entré «au hasard» dans un immeuble à un pâté de maisons, où il a tiré sur la gardienne de sécurité et la femme de 77 ans, qui recevait son courrier, a déclaré Brown. Le gardien a été déclaré mort dans un hôpital et l’autre femme a été hospitalisée dans un état critique.

De là, Nightengale s’est rendu dans un autre bâtiment voisin et a volé une voiture à un homme qu’il connaissait. Il a ensuite ouvert le feu dans un dépanneur, tuant l’homme de 20 ans et blessant la femme de 81 ans à la tête et au cou. La femme était dans un état critique.

Après avoir quitté le magasin, Nightengale a tiré sur une jeune fille de 15 ans qui roulait dans une voiture avec sa mère, la laissant dans un état critique, a indiqué la police. Il est ensuite retourné au dépanneur et a tiré sur les agents qui enquêtaient sur la fusillade précédente. Aucun d’entre eux n’a été blessé, a déclaré Brown.

Nightengale a ensuite conduit à environ 16 kilomètres au nord d’Evanston, qui borde Chicago, où la police a répondu à un rapport de coups de feu qui avaient été tirés à l’intérieur d’un CVS. Nightengale était apparemment entré dans la pharmacie, a annoncé qu’il la volait et a tiré des coups de feu qui n’ont touché personne, ont déclaré les autorités. Il a ensuite traversé la rue jusqu’à un restaurant IHOP, où il a tiré sur une femme dans le cou. Elle était dans un état critique, a déclaré le chef de la police d’Evanston, Demitrous Cook, aux journalistes.

Nightengale a quitté le restaurant et a été confronté à des agents dans un parking, ce qui a conduit à une fusillade au cours de laquelle il a été tué par balle, a déclaré Cook.

Le sergent de police d’Evanston. Ken Carter a déclaré que Nightengale semblait avoir un lien avec Evanston, mais il n’avait pas plus de détails. Il a déclaré dimanche qu’une agence extérieure reprendrait l’enquête puisque la police d’Evanston était impliquée dans la fusillade mortelle.

La police de Chicago a publié une photo de réservation d’octobre 2018 de Nightengale qui a été prise après avoir été accusé de plusieurs infractions liées à la conduite, y compris la conduite avec un permis suspendu. Son casier judiciaire a commencé en 2005 et comprenait des arrestations pour violations d’armes à feu et de drogue, des voies de fait graves et une affaire de batterie domestique en 2019, selon WLS-TV.

Un avocat de Nightengale n’a pas pu être localisé dimanche.

Des amis ont été choqués d’apprendre la fusillade, décrivant Nightengale comme un père dévoué aux filles jumelles qui avait une personnalité charismatique et un sens de l’humour mais qui avait traversé des moments difficiles.

Tommy Taylor se souvient avoir rencontré Nightengale lors d’un événement de cinéma dans le parc à Rogers Park, un quartier de Chicago qui borde Evanston. Ils ont traîné au fil des ans.

« Depuis toutes les années où je l’ai connu, il a toujours été un gars bien et drôle », a déclaré Taylor. «Quelque chose devait se passer pour qu’il le brise comme ça.»

Des responsables de l’Université de Chicago ont déclaré que Fan travaillait pour un doctorat dans un programme conjoint entre les écoles de commerce et d’économie de l’université, et que sa famille en Chine avait été informée de son décès.

«Nous savons que cet incident choquant est source de chagrin pour toute notre communauté et de préoccupation pour le bien-être et la sécurité des autres», a déclaré l’université dans un communiqué de presse. «Dans les jours à venir, nous nous réunirons en tant que communauté pour pleurer et élever les autres membres de notre communauté en cette période difficile et très triste. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter la consolation et la guérison des proches de nos élèves.

Brown a déclaré que les informations qu’il avait partagées lors de la conférence de presse étaient préliminaires et pourraient changer. Il a déclaré que les enquêteurs avaient peu d’informations sur Nightengale mais prévoyaient de publier plus de détails au fur et à mesure qu’ils les obtiendraient.

« Quand vous entendez toute cette histoire, il semble que vous ayez une boule de cristal de ce qu’il fait ensuite, et nous savons tous que nous n’avons pas de boule de cristal où il va ensuite et nous n’avons pas cela sur aucune de nos » surveillance policière « Nous réagissons à la scène pendant que ces crimes se produisent, obtenons des informations, et encore une fois, il va au suivant pendant que nous essayons de suivre ce qui s’est passé auparavant. »

___

Le rédacteur de l’Associated Press Herbert G. McCann a contribué à ce rapport.

___

Suivez Sophia Tareen sur Twitter: https://twitter.com/sophiatareen