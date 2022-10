Un tireur de Caroline du Nord arrêté après une chasse à l’homme, 4 blessés

RALEIGH, Caroline du Nord –

Les responsables de la ville de Caroline du Nord ont déclaré qu’un suspect avait été arrêté après avoir tiré et blessé au moins quatre personnes dans un quartier résidentiel jeudi.

La ville de Knightdale a tweeté qu’un suspect était en garde à vue, après la fusillade dans la ville voisine de Raleigh.

De nombreux véhicules de police et plusieurs ambulances ont envahi le quartier de Hedingham à partir de la fin de l’après-midi, et les agents sont restés en place pendant des heures lors d’une apparente chasse à l’homme. Les détails de ce qui s’est passé restaient rares en début de soirée.

“Des agents de l’État et locaux sont sur le terrain et travaillent pour arrêter le tireur et assurer la sécurité des personnes”, avait tweeté le gouverneur Roy Cooper peu avant 19 heures.

Au moins quatre personnes liées à la fusillade étaient soignées à l’hôpital WakeMed de Raleigh, mais aucune autre information n’était disponible dans l’immédiat, a déclaré la porte-parole de l’hôpital, Deb Laughery.

Le département de police de Raleigh a déclaré qu’il était “sur les lieux d’une fusillade active” dans un communiqué via Twitter, et a conseillé aux habitants de plusieurs quartiers de rester à l’intérieur.

La police a fermé plusieurs rues de la région et de nombreux véhicules des forces de l’ordre ont été vus garés à la fois dans la rue et dans les allées de maisons à deux étages. Le quartier borde le Neuse River Greenway Trail et se trouve à environ 14 kilomètres du centre-ville de Raleigh.

Un porte-parole de la police n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Une conférence de presse était prévue à 20h30

Brooke Medina rentrait chez elle vers 17 h 15 lorsqu’elle a vu environ deux douzaines de voitures de police, marquées et non marquées, foncer vers son quartier alors qu’elle quittait l’autoroute. Elle a alors vu des ambulances foncer dans l’autre sens, vers l’hôpital le plus proche.

Elle et son mari, qui travaillaient à domicile avec leurs quatre enfants, ont commencé à tendre la main aux voisins et ont réalisé qu’il y avait une commande d’abri sur place.

La famille a fermé tous ses stores, verrouillé les portes et s’est rassemblée dans un couloir à l’étage, a déclaré Medina, qui travaille comme vice-présidente des communications dans un groupe de réflexion. La famille a écouté le scanner de la police et regardé les informations locales avant de redescendre une fois que le danger semblait s’être éloigné de leur domicile.

« Nous allons juste nous accroupir pour le reste de la nuit et être très vigilants. Gardez toutes nos lumières allumées, portes verrouillées », a-t-elle déclaré.

Elle a décrit Hedingham comme un quartier tentaculaire, dense et bordé d’arbres qui regorge de maisons unifamiliales, de duplex et de maisons en rangée dont le prix est plus modéré par rapport à d’autres parties de la région de Raleigh.

Medina a déclaré qu’elle emmenait souvent ses enfants faire des balades à vélo le long de la voie verte pendant la journée, mais apportait généralement du gaz poivré au cas où.

“Il y a beaucoup d’endroits où l’on pourrait disparaître”, a-t-elle déclaré.

La journaliste de l’Associated Press Stefanie Dazio à Los Angeles a contribué à ce rapport.