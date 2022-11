Un tireur de Buffalo plaide coupable d’un massacre raciste

BUFFALO, NY –

Le tireur blanc qui a massacré 10 acheteurs et travailleurs noirs dans un supermarché de Buffalo a plaidé coupable lundi à des accusations de meurtre et de terrorisme motivé par la haine, garantissant qu’il passera le reste de sa vie en prison.

Payton Gendron, 19 ans, a plaidé lundi dans un palais de justice à environ trois kilomètres de l’épicerie où il a utilisé un fusil semi-automatique et un gilet pare-balles pour mener une agression raciste qui, espérait-il, contribuerait à préserver le pouvoir blanc aux États-Unis.

Il a plaidé coupable à toutes les accusations portées contre le grand jury, y compris le meurtre, le meurtre en tant que crime de haine et le terrorisme domestique motivé par la haine, qui est passible d’une peine automatique d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle. Gendron a également plaidé coupable d’avoir blessé trois personnes qui ont survécu à l’attaque de mai.

Gendron, qui était menotté et portait une combinaison orange, a montré peu d’émotion tout au long de la procédure de 45 minutes, se léchant et serrant les lèvres de temps en temps. Il a répondu “oui” et “coupable” alors que le juge faisait référence à chaque victime par son nom et lui demandait s’il avait tué chaque victime en raison de sa race.

Les parents immédiats des victimes ont été rejoints par le maire de Buffalo Byron Brown et le commissaire de police dans la galerie.

Le plaidoyer intervient à un moment où de nombreux Américains sont devenus presque insensibles aux fusillades de masse. Ces dernières semaines, des attentats meurtriers ont eu lieu dans un Walmart en Virginie, dans un club gay du Colorado et à l’Université de Virginie.

Quelques jours seulement après le saccage de Gendron à Buffalo, un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école d’Uvalde, au Texas.

Gendron a précédemment plaidé non coupable pour séparer les accusations de crimes haineux fédéraux qui pourraient entraîner une peine de mort s’il est reconnu coupable. Le ministère américain de la Justice n’a pas précisé s’il demanderait la peine capitale.

“Cette étape critique représente une condamnation de l’idéologie raciste qui a alimenté ses actions horribles le 14 mai”, a déclaré l’avocat de Gendron, Brian Parker. “Nous espérons qu’une résolution finale des accusations portées contre l’État aidera, dans une certaine mesure, à maintenir l’attention sur les besoins des victimes et de la communauté.”

Gendron a utilisé un fusil de style AR-15 acheté légalement lors de son attaque contre le Tops Friendly Market à Buffalo. Portant un gilet pare-balles, il a diffusé en direct à partir d’une caméra de casque alors qu’il tirait sur les employés du magasin et les acheteurs.

Les personnes tuées étaient âgées de 32 à 86 ans et comprenaient un agent de sécurité armé décédé en essayant de protéger des clients, un diacre d’église et la mère d’un ancien commissaire aux incendies de Buffalo.

La suprématie blanche était le mobile de Gendron. Il a déclaré dans des documents publiés en ligne juste avant l’attaque qu’il avait choisi le magasin, à environ trois heures de route de son domicile à Conklin, New York, car il se trouvait dans un quartier à prédominance noire.

Il a dit qu’il était motivé par une croyance en un complot massif visant à diluer le pouvoir des Blancs en les “remplaçant” aux États-Unis par des personnes de couleur.

Gendron s’est rendu après que la police l’ait confronté alors qu’il sortait du magasin.

Les proches des victimes ont depuis appelé le Congrès à lutter contre la suprématie blanche et la violence armée par voie législative.