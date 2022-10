Un tireur de 15 ans en tue 5 le long de la voie verte de Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord –

Le tireur qui a tué cinq personnes le long d’un sentier pédestre dans la capitale de la Caroline du Nord est un garçon de 15 ans qui a été hospitalisé dans un état critique, a annoncé vendredi la police.

Le chef de la police de Raleigh, Estella Patterson, a déclaré aux journalistes que le suspect avait ouvert le feu jeudi sur une voie verte dans une zone au nord-est du centre-ville. Il a ensuite échappé aux policiers pendant des heures avant d’être coincé dans une maison et arrêté, a indiqué la police.

Un garçon de 16 ans et un policier qui n’était pas en service figuraient parmi les victimes.

Les autorités n’ont fourni aucun détail sur un motif.

Un policier qui n’était pas en service faisait partie des personnes tuées jeudi par le suspect, que la police a seulement décrit comme un jeune homme blanc. Il a été arrêté vers 21h37, ont indiqué les autorités. Son identité et son âge n’ont pas été divulgués. La loi de Caroline du Nord définit un mineur comme toute personne âgée de moins de 18 ans.

Les coups de feu ont éclaté vers 17 heures le long de la voie verte de la rivière Neuse dans un quartier résidentiel au nord-est du centre-ville, a déclaré la maire de Raleigh, Mary-Ann Baldwin. Des agents de nombreux organismes chargés de l’application des lois ont envahi la zone, fermant les routes et avertissant les habitants de rester à l’intérieur pendant qu’ils cherchaient le tireur.

Deux personnes, dont un autre policier, ont été transportées à l’hôpital. L’officier a ensuite été relâché, mais l’autre survivant est resté dans un état critique.

“Ce soir, la terreur a atteint nos portes. Le cauchemar de chaque communauté est venu à Raleigh. C’est un acte de violence horrible et exaspérant insensé qui a été commis”, a déclaré le gouverneur Roy Cooper aux journalistes.

Les autorités n’ont fourni aucun détail sur un motif, mais Baldwin a rejoint Cooper pour dénoncer la violence.

“Nous devons arrêter cette violence insensée en Amérique, nous devons lutter contre la violence armée”, a déclaré le maire. “Nous avons beaucoup à faire, et ce soir nous avons beaucoup à pleurer.”

Tôt vendredi, les autorités ont fouillé une maison à quelques rues de là où la fusillade s’est produite, a déclaré WRAL-TV.

La fusillade de Raleigh était la dernière d’une semaine violente à travers le pays. Cinq personnes ont été tuées dimanche dans une fusillade dans une maison à Inman, en Caroline du Sud. Mercredi soir, deux policiers ont été tués par balle dans le Connecticut après avoir apparemment été attirés dans une embuscade par un appel d’urgence concernant d’éventuelles violences domestiques. Des policiers ont été abattus cette semaine à Greenville, Mississippi; Decatur, Illinois; Philadelphie, Las Vegas et le centre de la Floride. Deux de ces officiers, un à Greenville et un à Las Vegas, ont été tués.

La violence de jeudi était le 25e massacre en 2022 au cours duquel les victimes ont été tuées par balle, selon la base de données Associated Press/USA TODAY/Northeastern University Mass Killings. Un meurtre de masse est défini comme lorsque quatre personnes ou plus sont tuées à l’exclusion de l’auteur.

Brooke Medina, qui vit dans le quartier bordant la voie verte, rentrait chez elle vers 17 h 15 lorsqu’elle a vu environ deux douzaines de voitures de police, marquées et non marquées, courir vers le quartier résidentiel à environ 14 kilomètres du centre-ville de Raleigh. . Elle a alors vu des ambulances foncer dans l’autre sens, vers l’hôpital le plus proche.

Elle et son mari, qui travaillaient à domicile avec leurs quatre enfants, ont commencé à tendre la main aux voisins et ont réalisé qu’il y avait une commande d’abri sur place.

La famille a fermé tous ses stores, verrouillé les portes et s’est rassemblée dans un couloir à l’étage, a déclaré Medina, qui travaille comme vice-présidente des communications dans un groupe de réflexion. La famille a écouté le scanner de la police et regardé les informations locales avant de redescendre une fois que le danger semblait s’être éloigné de leur domicile.

“Nous allons juste nous accroupir pour le reste de la nuit et être très vigilants. Gardez toutes nos lumières allumées, portes verrouillées”, a-t-elle déclaré.

Elle a décrit le quartier connu sous le nom de Hedingham comme une communauté tentaculaire, dense et bordée d’arbres qui regorge de maisons unifamiliales, de duplex et de maisons en rangée dont le prix est plus modéré que dans d’autres parties de la région de Raleigh.

Allison Greenawalt, 29 ans, qui vit également dans le quartier, a déclaré qu’elle était assise sur le canapé avec son chat vers 17 heures lorsqu’elle a entendu “trois coups de feu en succession assez rapide”. Elle a dit que la police est arrivée rapidement et qu’elle est reconnaissante qu’ils aient été là pendant les heures chaotiques pendant qu’elle s’abritait à l’intérieur. Son mari, quant à lui, a tenté de rentrer chez lui en voiture après la fusillade et a été refoulé par la police qui avait fermé les rues voisines, et il n’est rentré chez lui que vers 22h30, a-t-elle déclaré.

“J’étais assise dans notre maison avec les lumières éteintes et les fenêtres fermées pendant la majeure partie de la soirée, attendant juste d’entendre que” le tireur avait été arrêté, a-t-elle déclaré.



Dazio a rapporté de Los Angeles. Les rédacteurs de l’Associated Press Michael Kunzelman à Silver Spring, Maryland et Gary D. Robertson et Allen G. Breed à Raleigh ont contribué à ce rapport