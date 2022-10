Un tireur de 15 ans en tue 5 le long de la voie verte de Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord –

Un garçon de 15 ans a abattu deux personnes dans les rues d’un quartier de la capitale de la Caroline du Nord, puis s’est enfui vers un sentier pédestre, où il a ouvert le feu, tuant trois autres personnes et en blessant deux autres, a annoncé vendredi la police.

Le chef de la police de Raleigh, Estella Patterson, a déclaré que le suspect avait été hospitalisé dans un état critique après la fusillade jeudi en fin d’après-midi.

Les personnes tuées appartenaient à un groupe racialement diversifié et étaient âgées de 16 à la fin de la cinquantaine, a déclaré Patterson lors d’une conférence de presse. Parmi les morts se trouvait un officier de police de Raleigh qui n’était pas en service, Gabriel Torres, qui se rendait au travail lorsque la fusillade a commencé. Un deuxième policier a été blessé et est sorti de l’hôpital, tandis qu’une femme de 59 ans restait hospitalisée dans un état critique.

Le suspect, qui n’a pas été immédiatement identifié par la police, a échappé aux policiers pendant des heures avant d’être coincé dans une maison et arrêté, a indiqué la police.

La fusillade a déclenché une réponse policière massive et une chasse à l’homme, la police parcourant une zone de plus de 3 kilomètres pour trouver et capturer le suspect, a déclaré Patterson. Elle a déclaré que les autorités n’avaient pas encore déterminé de motif. Les autorités n’ont pas précisé comment le suspect a été blessé.

Le gouverneur Roy Cooper a qualifié la fusillade d ‘”acte exaspérant et tragique de violence armée”.

“Aujourd’hui, nous sommes tristes, nous sommes en colère et nous voulons connaître les réponses à toutes les questions”, a déclaré Cooper.

“Je pense que nous connaissons tous la vérité fondamentale – aucun quartier, aucun parent, aucun enfant, aucun grand-parent, personne ne devrait ressentir cette peur dans sa communauté – personne.”

Les coups de feu ont éclaté vers 17 heures dans un quartier résidentiel au nord-est du centre-ville, a déclaré la mairesse de Raleigh, Mary-Ann Baldwin. Des agents de nombreux organismes chargés de l’application des lois ont envahi la zone, fermant les routes et avertissant les habitants de rester à l’intérieur pendant qu’ils cherchaient le tireur.

La voie verte de la rivière Neuse passe juste derrière le dos des maisons du quartier de Hedingham où la fusillade a commencé. Le sentier s’étend sur environ 27 miles (43 kilomètres) le long de la rivière et se connecte au sentier Mountains-to-Sea de l’État, populaire auprès des randonneurs. Le tronçon derrière le quartier est pavé et se trouve sur une pente herbeuse des maisons.

La fusillade de Raleigh était la dernière d’une semaine violente à travers le pays. Cinq personnes ont été tuées dimanche dans une fusillade dans une maison à Inman, en Caroline du Sud. Mercredi soir, deux policiers ont été tués par balle dans le Connecticut après avoir apparemment été attirés dans une embuscade par un appel d’urgence concernant d’éventuelles violences domestiques. Des policiers ont été abattus cette semaine à Greenville, Mississippi; Decatur, Illinois; Philadelphie, Las Vegas et le centre de la Floride. Deux de ces officiers, un à Greenville et un à Las Vegas, ont été tués.

La violence de jeudi était le 25e massacre en 2022 au cours duquel les victimes ont été tuées par balle, selon la base de données Associated Press/USA TODAY/Northeastern University Mass Killings. Un meurtre de masse est défini comme lorsque quatre personnes ou plus sont tuées à l’exclusion de l’auteur.

Brooke Medina, qui vit dans le quartier bordant la voie verte, rentrait chez elle vers 17 h 15 lorsqu’elle a vu environ deux douzaines de voitures de police, marquées et non marquées, courir vers le quartier résidentiel à environ 14 kilomètres du centre-ville de Raleigh. . Elle a alors vu des ambulances foncer dans l’autre sens, vers l’hôpital le plus proche.

Elle et son mari, qui travaillaient à domicile avec leurs quatre enfants, ont commencé à tendre la main aux voisins et ont réalisé qu’il y avait une commande d’abri sur place.

La famille a fermé tous ses stores, verrouillé les portes et s’est rassemblée dans un couloir à l’étage, a déclaré Medina, qui travaille comme vice-présidente des communications dans un groupe de réflexion. La famille a écouté le scanner de la police et regardé les informations locales avant de redescendre une fois que le danger semblait s’être éloigné de leur domicile.

Elle a décrit le quartier connu sous le nom de Hedingham comme une communauté tentaculaire, dense et bordée d’arbres qui regorge de maisons unifamiliales, de duplex et de maisons en rangée dont le prix est plus modéré que dans d’autres parties de la région de Raleigh.



les rédacteurs d’Associated Press Denise Lavoie à Richmond, en Virginie; Stefanie Dazio à Los Angeles; Michael Kunzelman à Silver Spring, Maryland ; et Allen G. Breed à Raleigh ont contribué à ce rapport