Un tireur californien a tué une maman adolescente, un bébé dans ses bras: le shérif

LOS ANGELES –

Un tireur s’est tenu au-dessus d’une mère de 16 ans tenant son bébé de 10 mois dans ses bras et les a abattus lors d’une attaque effrontée dans une communauté agricole du centre de la Californie qui a fait six morts, a déclaré mardi un shérif.

Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a déclaré que l’adolescente fuyait la violence tôt lundi lorsque les tueurs l’ont rattrapée devant la maison à Goshen, une communauté du centre de la Californie d’environ 3 000 habitants dans la vallée agricole de San Joaquin, et ont abattu la jeune mère et son enfant. “à la manière d’un assassinat”.

Les quatre autres victimes étaient âgées de 19 à 72 ans, dont une grand-mère qui a été abattue alors qu’elle dormait. Leurs autopsies devraient être terminées plus tard dans la semaine.

Les autorités ont déclaré qu’elles recherchaient deux suspects et ont offert une récompense de 10 000 $ pour les informations menant à leur arrestation.

“Rien de tout cela n’était par accident”, a déclaré Boudreaux lors d’une conférence de presse mardi. “C’était délibéré, intentionnel et horrible.”

Boudreaux est revenu sur ses commentaires précédents aux journalistes selon lesquels l’attaque était probablement un cartel, affirmant que les enquêteurs cherchaient également à savoir s’il s’agissait de violence de gang.

“Je n’élimine pas cette possibilité”, a déclaré le shérif. “Ces personnes ont clairement reçu une balle dans la tête et elles ont également été abattues dans des endroits où le tireur saurait qu’une mort rapide se produirait … Cela est également similaire à l’affiliation à un gang de haut rang et au style d’exécutions qu’ils commettent.”

Les forces de l’ordre connaissent bien la maison, a déclaré le shérif, citant des activités de gangs là-bas qui “s’étaient régulièrement produites dans le passé” sans donner de détails.

Le département du shérif a identifié mardi les victimes comme suit : Rosa Parraz, 72 ans ; Eladio Parraz, Jr., 52 ans ; Jennifer Analla, 49 ans; Marcos Parraz, 19 ans; Alissa Parraz, 16 ans; et Nycholas Parraz, 10 mois.

Les victimes d’une fusillade à Goshen, en Californie, sont exposées lors d’une conférence de presse, le mardi 17 janvier 2023, à Visalia, en Californie. (Ron Holman/The Times-Delta via AP)

Boudreaux a déclaré “qu’il n’y avait aucune raison” pour que les tireurs tuent la jeune mère et son enfant.

“Je sais pertinemment que ce bébé de 10 mois comptait sur le confort de sa mère. Il n’y avait aucune raison pour qu’ils tirent sur ce bébé, mais ils l’ont fait”, a-t-il déclaré.

Samuel Pina a déclaré qu’Alissa était sa petite-fille et que le bébé, Nycholas, était son arrière-petit-fils.

“Je ne sais pas quel genre de monstre ferait ça”, a-t-il déclaré lundi à l’Associated Press.

Pina a déclaré que Parraz et son bébé vivaient avec le côté paternel de la famille à Goshen, et que l’oncle de son père, le cousin de son père, sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient également été tués.

Il dit que la famille est sous le choc.

“Cela arrive par grosses vagues”, a-t-il déclaré.

Les autorités ont reçu un appel à 3 h 38 lundi au sujet de plusieurs coups de feu tirés – si nombreux que cela ressemblait initialement à une situation de tireur actif – à la résidence de la ville de Goshen, à environ 170 miles (273,59 kilomètres) au sud du centre-ville de Los Anges.

Il a été déterminé plus tard que la personne qui avait passé l’appel était quelqu’un qui se cachait dans la propriété. Les députés sont arrivés sept minutes plus tard et ont trouvé deux corps devant la maison dans la rue, et un troisième corps sur le pas de la porte, a déclaré Boudreaux.

Les députés ont trouvé plus de victimes à l’intérieur de la maison, y compris la grand-mère. Au bout de la rue, ils ont découvert la mère adolescente et son bébé. Une enquête médico-légale a révélé qu’elle avait tenté de s’enfuir avant que le tireur ne la rattrape, se tienne au-dessus d’elle et lui tire plusieurs balles dans le crâne, a déclaré Boudreaux.

“Il est très clair que cette famille était une cible”, a-t-il déclaré.

Trois personnes ont survécu et seront interrogées par les autorités. Il s’agit notamment d’un homme qui s’est caché dans la maison au moment où les meurtres ont eu lieu.

“Il était dans un tel état de peur que tout ce qu’il pouvait faire était de tenir la porte, en espérant qu’il n’était pas la prochaine victime”, a déclaré Boudreaux.

Le 3 janvier, un mandat de perquisition au domicile a conduit à l’arrestation d’Eladio Parraz Jr., un criminel condamné qui a été tué lors de la fusillade lundi – bien que Boudreaux ait déclaré que Parraz Jr. n’était pas la “cible initiale” et a refusé de élaborer. Parraz Jr., 52 ans, avait un lourd casier judiciaire, notamment la conduite imprudente pour échapper à l’arrestation et la possession d’armes à feu et de drogue, selon les registres de la prison.

Le mandat de perquisition découle d’une vérification de la conformité à la libération conditionnelle au cours de laquelle les enquêteurs ont trouvé des douilles sur le sol, a déclaré le shérif. Les occupants ont refusé de laisser les fonctionnaires entrer dans la maison, a déclaré Boudreaux.

Ils sont revenus avec un mandat de perquisition et ont arrêté Parraz Jr. après avoir découvert des munitions, un fusil, un fusil de chasse et de la méthamphétamine dans la maison, selon les archives judiciaires. Il a été libéré sous caution quatre jours plus tard.

La Californie rurale n’est pas étrangère à la violence liée à la drogue. En 2020, sept personnes ont été tuées par balle dans une petite ville rurale du comté de Riverside où la propriété avait été utilisée pour une opération illégale de culture de marijuana – une pratique courante dans cette région.

L’année suivante, un homme s’est accidentellement suicidé alors qu’il travaillait dans la culture illégale de marijuana de sa famille à Forbestown, dans le comté de Butte. Son père et ses deux frères ont été accusés d’avoir déplacé son corps pour empêcher les enquêteurs de découvrir le site de culture.