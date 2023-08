Un tireur blanc tue 3 Noirs lors d’un crime haineux en Floride alors que Washington célèbre le rêve du roi

WASHINGTON (AP) — Un homme blanc masqué portant au moins une arme portant une croix gammée a abattu trois personnes noires à l’intérieur d’un magasin de Floride samedi lors d’une attaque clairement motivée par la haine raciale, ont déclaré des responsables.

La fusillade dans un magasin Dollar General dans un quartier à prédominance noire a fait deux morts et une femme et était « à motivation raciale », a déclaré le shérif de Jacksonville, TK Waters.

En plus de porter une arme à feu avec un symbole peint du régime génocidaire nazi de l’Allemagne des années 1930 et 1940, le tireur a émis des déclarations racistes avant la fusillade. Il s’est suicidé sur place.

« Il détestait les Noirs », a déclaré le shérif.

La fusillade a eu lieu le même jour où des milliers de personnes se sont rendues à Washington, DC, pour assister à la commémoration du 60e anniversaire du révérend Al Sharpton de la marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté, où le révérend Martin Luther King Jr. a prononcé son célèbre « J’ai un Discours de rêve.

Rudolph McKissick, membre du conseil d’administration national du Réseau d’action national de Sharpton, n’était pas à Washington, DC, samedi. Pourtant, ses réflexions sur la fusillade touchent à des questions soulevées par le leader des droits civiques.

« L’ironie est que le jour où nous célébrons la 60e commémoration de la marche sur Washington, où le Dr Martin Luther King s’est levé et a parlé d’un rêve d’égalité raciale et d’amour, nous vivons toujours dans un pays où ce rêve n’est pas réalisable. une réalité », a déclaré McKissick. « Ce rêve a maintenant été remplacé par l’intolérance. »

Le tireur, âgé d’une vingtaine d’années, portait un gilet pare-balles et utilisait une arme de poing Glock et un fusil semi-automatique AR-15. Il a agi seul et rien ne prouve qu’il faisait partie d’un groupe, a déclaré Waters.

Le tireur a envoyé des déclarations écrites aux forces de l’ordre fédérales et à au moins un média peu avant l’attaque, avec des preuves suggérant que l’attaque visait à marquer le cinquième anniversaire du meurtre de deux personnes lors d’un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville par un tireur qui a également tué lui-même.

Les autorités n’ont pas immédiatement divulgué les noms des victimes ou du tireur samedi. Les médias locaux ont identifié un homme soupçonné d’être le tireur, mais son identité n’a pas été confirmée de manière indépendante par l’Associated Press dimanche matin.

La fusillade s’est produite peu avant 14 heures, à moins d’un mile de l’Université Edward Waters, une petite université historiquement noire.

L’université a indiqué dans un communiqué qu’un agent de sécurité avait aperçu l’homme près de la bibliothèque de l’école et lui avait demandé une pièce d’identité. Lorsqu’il a refusé, on lui a demandé de partir et il est retourné à sa voiture. Il a été aperçu en train d’enfiler un gilet pare-balles et un masque avant de quitter les lieux, même si on ne sait pas s’il avait planifié une attaque à l’université, a déclaré Waters.

« Je ne peux pas vous dire quel était son état d’esprit lorsqu’il était là-bas, mais il y est allé », a déclaré le shérif.

Peu avant l’attaque, le tireur a envoyé un SMS à son père lui demandant de vérifier son ordinateur, où il avait trouvé ses écrits. La famille a alerté le 911, mais les tirs avaient déjà commencé, a déclaré Waters.

« C’est un jour sombre dans l’histoire de Jacksonville. Il n’y a pas de place pour la haine dans cette communauté », a déclaré Waters, qui a souligné que le FBI contribuait à l’enquête en cours et avait ouvert une enquête pour crime de haine. « Je suis écoeuré par l’idéologie personnelle de ce lâche tireur. »

La maire Donna Deegan a déclaré qu’elle avait le cœur brisé. « C’est une communauté qui a souffert encore et encore. C’est souvent là que nous nous retrouvons », a déclaré Deegan. « C’est quelque chose qui ne devrait pas et ne doit pas continuer à se produire dans notre communauté. »

McKissick, évêque baptiste et pasteur principal de l’église historique Bethel de Jacksonville, a déclaré que la fusillade a eu lieu dans le quartier de New Town, qui a maintenant besoin d’amour et d’affirmation.

« C’est un quartier noir, et ce que nous ne voulons pas, c’est qu’il soit peint sous un jour rempli de détresse, de violence et de décadence », a déclaré McKissick.

« Au fur et à mesure que cela commençait à se dérouler et que je commençais à comprendre la vérité, mon cœur me faisait mal à plusieurs niveaux », a-t-il déclaré, soulignant que la fusillade semble être une extension d’une division raciale dans l’État mise en évidence par des troubles politiques, qu’il Cela a été alimenté en partie par le gouverneur Ron DeSantis.

« Cette division existe en raison de la privation continue de droits des Noirs et d’un gouverneur, qui se propulse réellement en avant par des actions sectaires, racistes, misogynes et xénophobes pour jeter de la viande rouge à une base républicaine », a déclaré McKissick en référence à DeSantis.

« Personne n’a de conversations honnêtes et franches sur la présence du racisme », a déclaré McKissick, évêque baptiste et pasteur principal de l’église Bethel de Jacksonville.

DeSantis, qui s’est entretenu par téléphone avec le shérif depuis l’Iowa alors qu’il faisait campagne pour l’investiture républicaine à la présidentielle, a dénoncé la motivation raciste du tireur, le traitant de « salaud ».

« Ce type s’est suicidé plutôt que de faire face à la situation et d’accepter la responsabilité de ses actes. Il a choisi une voie lâche », a déclaré DeSantis.

McKinnis a déclaré que le lieu de la fusillade avait été choisi en raison de sa proximité avec l’université Edward Waters, où les étudiants sont restés enfermés dans leurs dortoirs pendant plusieurs heures. Aucun étudiant ni professeur ne semble avoir été impliqué, a indiqué l’université.

L’attaque contre un magasin dans un quartier à prédominance noire rappelle des fusillades passées visant des Noirs américains, notamment dans un supermarché de Buffalo, dans l’État de New York, en 2022 et dans une église épiscopale méthodiste africaine historique à Charleston, en Caroline du Sud, en 2015.

La fusillade de Buffalo, qui a tué 10 personnes, se distingue comme l’une des attaques ciblées les plus meurtrières contre des Noirs perpétrées par un homme armé blanc solitaire dans l’histoire des États-Unis. Le tireur a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

La fusillade de Jacksonville a eu lieu un jour avant le 63e anniversaire du fameux « samedi à la hache », lorsque 200 membres du Ku Klux Klan ont attaqué des manifestants noirs qui participaient à un sit-in pacifique contre les lois Jim Crow leur interdisant l’accès aux magasins et restaurants appartenant à des Blancs.

La police est restée là jusqu’à ce qu’un gang de rue noir arrive pour combattre les membres du Klan, armés de battes et de manches de hache. Seuls les Noirs ont été arrêtés.

Marsha Dean Phelts, originaire de Jacksonville, était à Washington avec d’autres personnes à la commémoration du roi et a déclaré qu’apprendre la fusillade était « un coup mortel ».

Phelts, qui est noire, a déclaré que sa conscience aiguë de l’histoire des tensions raciales en Floride avait été amplifiée par la fusillade meurtrière. La femme de 79 ans réside à Amelia Island, une communauté balnéaire afro-américaine du comté de Nassau créée en 1935 à la suite de la ségrégation.

« Nous ne pouvions pas aller dans les parcs publics et les plages publiques, à moins que vous ne possédiez les vôtres », a-t-elle rappelé à propos de la discrimination institutionnelle passée de l’État. « Vous n’aviez pas accès aux choses financées par vos impôts. »

LaTonya Thomas, 52 ans, une autre résidente de Jacksonville qui rentrait chez elle en bus charter après la commémoration à Washington, a déclaré qu’elle ne permettrait pas que la fusillade lui fasse perdre le moral après cette « expérience merveilleuse », mais elle était attristée par la violence.

« Nous avons fait ce long voyage depuis Jacksonville, en Floride, pour faire partie de l’histoire », a-t-elle déclaré. « Quand on m’a dit qu’il y avait un tireur blanc dans une zone à majorité noire, j’ai eu l’impression qu’il s’agissait d’une situation ciblée. »

Thomas a déclaré qu’elle avait pu joindre un ami proche de la famille employé au magasin pour confirmer que la personne ne travaillait pas pendant la fusillade.

« Cela a rendu la marche encore plus importante parce que, bien sûr, la violence armée et les choses de cette nature semblent si banales maintenant », a-t-elle déclaré. « Maintenant, vous avez des employés, des clients qui ne rentreront jamais chez eux. »

Les rédacteurs de l’AP Russ Bynam et John Raoux à Jacksonville, Terry Spencer à Fort Lauderdale, en Floride, Trisha Ahmed à St. Paul, Minnesota, et Mike Balsamo à Washington ont contribué à ce rapport.

Aaron Morrison, Associated Press