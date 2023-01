Un tireur au volant d’un moment d’horreur ouvre le feu sur des funérailles, envoyant des personnes en deuil hurler alors qu’une fille de 7 ans est grièvement blessée

C’est le moment horrible où un homme armé au volant a ouvert le feu sur un service commémoratif, envoyant des personnes en deuil terrifiées plonger pour se mettre à l’abri.

Les images effrayantes montrent une voiture noire qui passe à vitesse de croisière, tandis qu’un coup de feu fort peut être entendu, suivi de cris.

Une voiture noire peut être vue en train de passer alors qu’un coup de feu retentit Crédit : Ciel

Le tireur aurait tiré avec un fusil de chasse par la fenêtre ouverte Crédit : Ciel

Les personnes en deuil ont sprinté dans la direction opposée alors que les cris résonnaient dans les rues Crédit : Ciel

La lunette arrière de la voiture a été fermée et on pense que c’est là que le voyou a tiré avec un fusil de chasse, laissant une fillette de sept ans se battre pour sa vie et cinq autres personnes blessées.

Les piétons passent ensuite devant la caméra dans la direction opposée, alors que les personnes en deuil choquées se précipitent vers la sécurité dans la panique.

Une femme peut être entendue crier “oh mon Dieu” à plusieurs reprises, tandis que des cris résonnaient dans les rues quelques secondes après l’attaque brutale.

Une vidéo de l’intérieur de l’église où se déroulait le mémorial montrait les participants se bousculant pour sortir du bâtiment.

Une personne a crié « nous devons sortir », une autre a dit « allez à l’arrière » et une troisième a dit aux gens de « s’asseoir ».

Des personnes en deuil terrifiées pouvaient être entendues crier de peur, tandis qu’une femme pleurait bruyamment pendant une grande partie de la vidéo.

La personne qui filmait l’épreuve a été poussée d’un côté et de l’autre alors que la foule se précipitait vers la porte, fuyant vers la sécurité.

Une femme peut être entendue appeler quelqu’un du nom d’Isis, tandis qu’un homme a crié “attendez, attendez, attendez” alors que la foule se rassemblait.

Les bancs de l’église ont été laissés vides et abandonnés alors que ceux qui assistaient au service se précipitaient pour s’éloigner des coups de feu.

Ils faisaient partie des 350 personnes en deuil lors d’un service pour célébrer la vie de la Colombienne Fresia Calderon, 50 ans, et de sa fille Sara Sanchez, 20 ans, décédées à moins d’un mois d’intervalle.

Le crime a maintenant été lié à un cartel de la drogue colombien et une femme de l’enterrement a déclaré au Mail dimanche : “Les gens disent que la cible visée de la fusillade était un homme qui a assisté au service.

“Il y a des spéculations sur le fait qu’il s’agissait d’une sorte d’attaque de vengeance.”

Il est apparu hier soir que le défunt ex-mari de Fresia, Carlos Arturo Sanchez-Coronado, était un membre condamné du célèbre cartel de la drogue de Cali – suscitant des craintes que l’attaque soit liée à son passé douteux.

Le cartel figurait dans la série de gangsters graveleuse de Netflix Narcos.

Sanchez-Coronado, décédé l’année dernière à l’âge de 56 ans, a été le premier homme extradé du pays sud-américain vers la Grande-Bretagne.

Une femme a crié “oh mon Dieu” encore et encore alors que les personnes assistant aux funérailles couraient en toute sécurité Crédit : Ciel

Le service était un mémorial pour Fresia Calderon, 50 ans (à gauche) et sa fille Sara Sanches, 20 ans (à droite), décédées à moins d’un mois d’intervalle. 1 crédit