Un tireur aperçu en train d’abattre des éco-manifestants au Panama

Nouvelles

Attention : contenu graphique





Un Américain âgé a été arrêté après qu’un homme armé ait été filmé en train de se diriger vers des manifestants écologistes bloquant une autoroute panaméenne mardi et en faisant exploser deux d’entre eux à mort.

Des images troublantes montraient un homme aux cheveux gris et aux lunettes s’approchant nonchalamment du blocus de l’autoroute panaméricaine et agitant son doigt tout en se disputant avec les manifestants – avant de sortir une arme à feu et d’ouvrir le feu.

D’autres images montraient des personnes debout autour de corps sur la route dans le secteur de Chame, à l’ouest de la ville de Panama, ainsi que le tireur menotté et conduit vers une voiture de police.

La police a ensuite partagé une photo du suspect menotté à une pipe, identifié comme étant Kenneth Darlington, 77 ans, avocat et professeur possédant la double nationalité américaine et panaméenne. selon Newsroom Panama et l’Agence France-Presse.

L’un des manifestants abattus est décédé sur place tandis que le deuxième a été déclaré mort dans un hôpital local, a indiqué l’AFP.

Les violences sont survenues au cours de la troisième semaine de manifestations contre un important contrat minier qui permet à la société canadienne First Quantum Minerals d’exploiter la plus grande mine de cuivre de la région pendant au moins 20 ans supplémentaires.

Les barrages routiers ont causé jusqu’à 80 millions de dollars de pertes quotidiennes aux entreprises et ont fermé les écoles dans tout le pays pendant plus d’une semaine.

Le président panaméen Laurentino Cortizo a envoyé ses condoléances aux familles des manifestants morts, affirmant qu’un tel crime « n’a pas sa place » dans la société solidaire de son pays.

La fusillade meurtrière est survenue après que les médias panaméens ont rapporté qu’un manifestant avait été renversé et tué la semaine dernière par un étranger alors qu’il tentait de franchir un barrage routier.

La route panaméricaine, longue de 19 000 milles, est la plus grande route du monde, s’étendant de l’Alaska à l’Argentine avec une interruption dans le Darién Gap.

Avec fil de postes











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo