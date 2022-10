Un tireur actif à Raleigh “tue 5 personnes, dont un policier de Caroline du Nord avec un deuxième officier blessé” près d’Osprey Cove Drive

CINQ personnes sont mortes, dont un officier qui n’était pas en service, après qu’un tireur “juvénile” a ouvert le feu jeudi dans un quartier de Raleigh.

Deux autres ont été blessés avant que les flics ne se rapprochent du suspect, qui a été placé en garde à vue près de cinq heures après les premiers appels concernant un tireur actif.

Un homme armé a tué cinq personnes et en a blessé deux autres dans un quartier de Raleigh, en Caroline du Nord, jeudi Crédit : AP

Un officier en congé figurait parmi les morts après que les flics ont répondu à un appel de «tireur actif» Crédit : AP

Le suspect a été capturé environ cinq heures après que la fusillade a été signalée pour la première fois Crédit : AP

La mairesse de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, a déclaré que les coups de feu avaient retenti pour la première fois vers 17 heures, heure locale, sur la voie verte de la rivière Neuse.

A 21h40, les services de police ont annoncé que le suspect, décrit comme un mineur, était en garde à vue.

La police a encerclé une ambulance qui aurait transporté le suspect alors qu’il arrivait aux urgences du Wake Medical Center après sa capture.

Un officier du K-9 faisait partie des deux personnes qui étaient soignées à l’hôpital alors que des efforts pour arrêter le suspect étaient en cours.

L’officier a ensuite été libéré, mais l’autre survivant de la fusillade est resté dans un état critique, ont indiqué les autorités.

Aucun détail sur l’âge ou l’identité du tireur ou sur ses blessures n’a été révélé.

“C’est un jour triste et tragique pour la ville de Raleigh”, a déclaré Baldwin.

Le maire avait précédemment déclaré que le tireur présumé était « confiné » dans une résidence de la région.

“Les efforts rapides et coordonnés des forces de l’ordre locales et étatiques ont mis le suspect en garde à vue et nous sommes reconnaissants de leurs efforts”, a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper.

“Nous pleurons les victimes de cet acte de violence horrible et exaspérant.”

Le département de police de Raleigh a déclaré plus tôt qu’il était “sur les lieux d’une fusillade active dans la zone de la voie verte de la rivière Neuse près d’Osprey Cove Drive et de Bay Harbor Drive”.

Les habitants ont été avertis de rester chez eux.

Le suspect serait un adolescent avec une arme d’épaule, bien que les flics n’aient pas confirmé d’informations sur l’arme utilisée.

Un témoin connu sous le nom de Robert a déclaré à WRAL News qu’il avait entendu deux coups de feu : “Ils étaient très bruyants, donc je savais qu’il y avait quelque chose à proximité, puis j’ai entendu trois autres coups de feu.”

Il a ensuite décrit avoir vu le tireur.

«Je l’ai vu passer devant ma maison dans le jardin. Il avait un fusil de chasse à canon long.

“Il était habillé en camouflage. Il avait un sac à dos plein qui était aussi en camouflage.”

Plusieurs organismes d’application de la loi sont impliqués dans l’enquête, notamment le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Plus tôt, le gouverneur Cooper tweeté qu’il avait parlé avec le maire et “a chargé les forces de l’ordre de l’État de fournir une assistance pour répondre au tireur actif à East Raleigh”.

“Des agents de l’État et locaux sont sur le terrain et travaillent pour arrêter le tireur et assurer la sécurité des personnes”, a-t-il écrit.

La police a dirigé la circulation loin du quartier pendant que la tragédie se déroulait.

La vidéo de la scène montrait une file de conducteurs attendant d’être conduits dans leur quartier.

Un représentant du Hedingham Golf Club, qui se trouve près de la zone de tir, a déclaré que le club avait été fermé et que les golfeurs étaient détenus à l’intérieur pour leur sécurité.

Une personne au practice, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir vu un «flux massif de voitures de police et d’EMS voler sur Southall Road.

“Plus de policiers que je n’en ai jamais vus dans une zone”, a-t-elle déclaré au US Sun.

La femme a déclaré qu’un professionnel de golf du club était sorti et avait dit à tout le monde sur le champ de tir qu’ils devaient soit s’abriter, soit partir dès que possible.

Des publications sur les réseaux sociaux ont mis en garde contre une personne ouvrant le feu sur la voie verte de la rivière Neuse.

Le US Sun a contacté le département de police de Raleigh et Wake EMS pour obtenir des commentaires.

Le tireur présumé serait un adolescent, bien que les flics n’aient pas encore confirmé de détails sur la personne en garde à vue. Crédit : AP

Les flics faisaient du porte-à-porte pour vérifier les résidents après l’attaque Crédit : EPA

L’identité des victimes n’a pas encore été dévoilée Crédit : EPA