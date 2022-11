Un tir de roquette tue un nouveau-né ukrainien, Zelensky accuse la Russie de “terreur et de meurtre”

Présidence ukrainienne/Document/Agence Anadolu via Ge

Un nouveau-né a été tué après qu’une roquette russe a touché un établissement médical ukrainien.

La mère du bébé et son médecin ont été sauvés des décombres après l’attaque.

Selon les rapports, personne d’autre n’a été pris au piège sous les débris.

Les frappes russes ont tué un nouveau-né dans une maternité ukrainienne et deux autres civils ailleurs, ont déclaré mercredi des responsables alors que le président Volodymyr Zelensky accusait la Russie de “terreur et meurtre”.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré que des roquettes russes avaient percuté un bâtiment pendant la nuit à Vilniansk, dans la région méridionale de Zaporizhzhia, lors de la dernière attaque visant à endommager des installations médicales depuis le début de la guerre il y a neuf mois.

Ils ont diffusé une vidéo montrant des travailleurs des services d’urgence essayant de libérer un homme coincé jusqu’à la taille dans les décombres de ce qui semblait être la maternité détruite.

“A la suite d’une attaque à la roquette sur le territoire de l’hôpital local, le bâtiment de deux étages de la maternité a été détruit”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Il y avait “une femme avec un nouveau-né ainsi qu’un médecin” à l’intérieur du bâtiment à l’époque, ont-ils ajouté.

Le bébé est mort alors que la femme et le médecin ont été sauvés des décombres, ont indiqué les sauveteurs. Selon des informations préliminaires, personne d’autre n’a été pris au piège sous les débris, ont-ils ajouté.

Des frappes russes ont frappé à plusieurs reprises des hôpitaux ukrainiens depuis l’invasion du pays par la Russie le 24 février, notamment dans la ville portuaire de Marioupol, qui a subi un siège sévère pendant plusieurs semaines avant de passer sous le contrôle de Moscou.

En mars, une attaque contre l’hôpital de Marioupol a fait trois morts, dont un enfant. L’Ukraine et ses alliés occidentaux ont condamné la grève. Moscou a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une “mise en scène”.

Ailleurs mercredi, deux personnes ont été tuées dans le bombardement d’un immeuble résidentiel et d’une clinique dans la région du nord-est de Kharkiv, a déclaré le gouverneur local Oleg Synegubov.

Attaque de la clinique de Kharkiv

“Vers 7h40 (5h40 GMT), Kupiansk a été bombardé. Un immeuble résidentiel de neuf étages et une clinique ont été endommagés. Malheureusement, deux personnes sont mortes : une femme de 55 ans et un homme de 68 ans”, a-t-il ajouté. a déclaré Synegubov sur les réseaux sociaux.

“L’ennemi a une fois de plus décidé d’essayer de réaliser par la terreur et le meurtre ce qu’il n’a pas pu réaliser pendant neuf mois et ne pourra pas réaliser”, a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux après les attentats.

Plus tôt cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir enregistré plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l’invasion russe.

Hans Kluge, directeur régional pour l’Europe à l’OMS a déclaré :

Les attaques continues contre les infrastructures sanitaires et énergétiques signifient que des centaines d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé ne sont plus pleinement opérationnels.

La Russie a systématiquement ciblé l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, causant de graves dommages avant l’hiver, qui, selon Kluge, “a déjà des effets d’entraînement sur le système de santé et sur la santé de la population”.

La petite ville de Vilniansk se trouve à environ 45 km de la ligne de front et la semaine dernière a été la cible de frappes russes qui ont tué 10 personnes, ont indiqué des responsables.