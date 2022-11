Un tir de missile meurtrier ajoute aux craintes de guerre de l’Ukraine en Pologne

PRZEWODOW, Pologne (AP) – Depuis l’invasion de l’Ukraine il y a plus de huit mois, la Pologne a aidé le pays voisin et des millions de ses réfugiés – à la fois pour soulager leurs souffrances et pour éviter que la guerre ne se répande dans le reste de l’Europe.

Mais une frappe de missile qui a tué deux hommes mardi dans un village polonais près de la frontière ukrainienne a ramené le conflit à la maison et ajouté au sentiment de vulnérabilité longtemps réprimé dans un pays où les ravages de la Seconde Guerre mondiale sont bien connus.

“La chose que je redoute le plus dans la vie, c’est la guerre. Je ne veux jamais vivre cela », a déclaré Anna Grabinska, une femme de Varsovie qui a apporté son aide à une mère ukrainienne de deux jeunes enfants.

L’un des hommes tués à Przewodow aidait activement les réfugiés ukrainiens qui avaient trouvé refuge dans la région.

Les dirigeants de l’OTAN et de la Pologne affirment que le missile a très probablement été tiré par l’Ukraine pour se défendre contre une attaque russe.

Désormais ébranlés, les Polonais craignent pour leur avenir et les commentateurs politiques préviennent que la grève ne devrait pas nuire aux relations avec l’Ukraine, qui se sont récemment rapprochées grâce à la solidarité de la Pologne.

“Il y a de la peur, de l’anxiété pour ce qui va se passer la nuit prochaine ou le lendemain”, a déclaré la villageoise Kinga Kancir.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, des millions de Polonais ont abandonné ce qu’ils faisaient pour aider. Ils se sont absentés du travail et se sont précipités à la frontière pour offrir aux étrangers des promenades dans leurs voitures et des places dans leurs maisons. Ils se tenaient dans le froid et servaient de la soupe. Des mères polonaises ont laissé des poussettes dans une gare à la frontière pour des mères ukrainiennes en fuite qu’elles ne rencontreraient jamais.

Les gens ont agi par impulsion humanitaire, mais leur générosité était aussi une contribution consciente à l’effort de guerre ukrainien. En assurant la sécurité des femmes et des enfants ukrainiens, les Polonais ont fait en sorte que davantage d’hommes puissent combattre les forces russes.

La Pologne a une longue histoire de conflit avec Moscou.

La Russie était l’une des trois puissances qui ont divisé la Pologne au XVIIIe siècle et, conjointement avec l’Autriche et la Prusse, l’ont effacée des cartes de l’Europe pendant plus de 100 ans, réprimant brutalement les aspirations à la liberté. Après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne était une partie involontaire du bloc de l’Est et est restée sous la domination de Moscou pendant plus de quatre décennies, jusqu’à ce que les Polonais renversent pacifiquement le gouvernement communiste.

Dans leur solidarité actuelle avec l’Ukraine, de nombreux Polonais ont mis de côté leurs griefs historiques enracinés dans les conflits ethniques, notamment l’oppression des Ukrainiens par les Polonais et le massacre brutal par les Ukrainiens de quelque 100 000 Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale dans des régions proches de Przewodow.

Le gouvernement polonais a offert des logements temporaires et une aide financière aux réfugiés et a donné de l’argent aux Polonais qui les ont hébergés. Les réfugiés ont également accès aux soins médicaux publics gratuits, à l’école pour leurs enfants et à une aide pour trouver un emploi.

La guerre a aussi beaucoup changé pour la Pologne. Il a attiré l’attention du monde sur Varsovie, où de hauts dirigeants, dont le président américain Joe Biden, sont venus montrer leur soutien à l’Ukraine et aux efforts d’aide de la Pologne.

Le conflit a renforcé les liens de la Pologne avec ses alliés de l’OTAN, en particulier avec les États-Unis, qui ont envoyé des milliers de soldats dans le sud-est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne, alors que la Pologne est devenue un conduit pour les armes envoyées de l’Occident vers l’Ukraine. Les efforts humanitaires et médicaux du monde passent également par la Pologne.

L’agression de la Russie a poussé Varsovie à augmenter le budget de la défense du pays et à dépenser des milliards de dollars en armes des États-Unis et de la Corée du Sud. La Pologne soutient également activement les aspirations de l’Ukraine à renforcer ses liens avec l’Occident et à faire partie de l’Union européenne.

Mais comme la guerre s’éternise, certains Polonais se sont épuisés. Beaucoup en ont assez d’accueillir des étrangers chez eux et de payer des coûts énergétiques qui montent en flèche. Ils se plaignent que les Ukrainiens ont pris des emplois aux Polonais et laissé certaines familles sans places dans les jardins d’enfants publics. L’énorme demande de logements a fait grimper les loyers dans les grandes villes.

À l’approche de l’hiver, on craint que les grognements ne deviennent plus forts.

Le rédacteur en chef adjoint de Rzeczpospolita, un grand quotidien, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’amertume suscitée par la mort des missiles pourrait devenir un prétexte pour affaiblir l’engagement de la Pologne envers l’Ukraine ou creuser un fossé entre les deux voisins.

“Malheureusement, il y a déjà des voix qui voudraient utiliser cette tragédie pour que la Pologne et l’Ukraine se brouillent. Et ce serait absolument contraire à notre intérêt national », a écrit Michal Szuldrzynski dans un article d’opinion publié jeudi.

« En défendant leur indépendance, les Ukrainiens défendent l’Occident, y compris la Pologne. Par conséquent, notre réponse à la tragédie de Przewodow ne devrait pas être de bouder l’Ukraine, mais un soutien encore plus fort pour augmenter ses chances de chasser l’agresseur de son pays », a écrit Szuldrzynski.

Un porte-parole du principal parti au pouvoir en Pologne, Radoslaw Fogiel, a réitéré jeudi le soutien de la Pologne à l’Ukraine et a souligné que la responsabilité de la guerre incombait entièrement à la Russie.

Fogiel a averti que toute discorde entre Varsovie et Kyiv serait dans l’intérêt de Moscou.

Le président polonais Andrzej Duda s’est rendu sur le site de l’attaque du missile et s’est entretenu avec les enquêteurs.

« Il y a une guerre à travers notre frontière. La Russie a tiré des centaines de missiles, l’Ukraine se défendait. Personne ne voulait blesser qui que ce soit en Pologne », a déclaré Duda. “C’est notre tragédie commune.”

À Przewodow, une communauté agricole de quelque 500 personnes à environ 6 kilomètres (4 miles) de la frontière avec l’Ukraine, les villageois ont été sous le choc lorsque le missile a tué deux employés d’une installation de séchage de céréales, des hommes qu’ils connaissaient, du moins de vue.

“Aujourd’hui, nous avons une nouvelle situation qui est très difficile pour nous, et particulièrement difficile pour nos enfants”, a déclaré Ewa Byra, la directrice de l’école du village.

Les enfants n’arrêtaient pas de demander : « Sommes-nous en sécurité ici si près de la frontière ? » et « Nos parents sont-ils en sécurité ? Byra a déclaré à l’Associated Press.

L’école primaire a suspendu les cours et offert des conseils psychologiques aux familles.

“Il y a de la tristesse parce que deux personnes ont été tuées ici, et ce n’est pas une chose habituelle dans un si petit village”, a observé Kancir, 24 ans, mère de deux jeunes enfants qui a déclaré que l’un des hommes tués vivait juste en face. la route de son immeuble.

Les deux hommes, âgés de 60 et 62 ans, partageaient le même prénom : Bogdan. L’un était le mari d’un membre du personnel de l’école et l’autre le père d’un élève récent. L’un était magasinier à l’installation de séchage du grain; l’autre était conducteur de tracteur.

L’un d’eux a aidé à apporter de la nourriture et des vêtements aux réfugiés ukrainiens et à les conduire aux bureaux locaux pour les aider avec la paperasse, a déclaré Stanisław Staszczuk, le secrétaire du comté.

Dans la foulée, les villageois sont intimidés par l’énorme présence policière dans leur maison habituellement calme.

“Il est très difficile d’accepter cela, ce qui s’est passé, car cela a toujours été calme, silencieux. Il ne se passait jamais rien ici, et tout d’un coup, il y a une sensation mondiale », a déclaré Kancir.

La rédactrice d’Associated Press Vanessa Gera à Varsovie, en Pologne, a contribué à ce rapport.

Vasilisa Stepanenko et Monika Scislowska, The Associated Press