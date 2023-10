Postes Canada rend hommage à la longue carrière de l’un des acteurs les plus connus du Canada avec un nouveau timbre de collection.

L’héritage de Donald Sutherland, que Postes Canada considère comme l’un des « acteurs les plus respectés et les plus polyvalents » du pays, s’étend sur plus de 200 films et émissions de télévision sur sept décennies.

Le timbre montre un profil latéral de Sutherland et énumère les titres de certains de ses films emblématiques en anglais et en français, imitant une affiche de film. Il a été conçu par la firme québécoise de graphisme Paprika.

« Les talents incroyables et les goûts éclectiques de Sutherland l’ont amené à assumer un large éventail de rôles », a déclaré Postes Canada dans un communiqué de presse publié jeudi.

Au début de sa carrière, Sutherland, né à Saint John, au Nouveau-Brunswick, le 17 juillet 1935, est apparu dans des spectacles sur scène et à la télévision. Il a fait ses débuts au cinéma en 1963 dans le rôle de « Tall Man in Nightclub » dans « The World Ten Times Over ».

Son rôle décisif est venu lorsqu’il a joué Vernon Pinkley dans « The Dirty Dozen ».

Le timbre de Donald Sutherland s’inspire des affiches de cinéma. (Groupe CNW/Postes Canada)

Cependant, son premier rôle principal dans un film majeur remonte à 1970, lorsqu’il incarnait le capitaine Benjamin Franklin « Hawkeye » Pierce dans « M*A*S*H », qui, selon le communiqué de presse, « l’a transformé en une vedette hollywoodienne et l’une des plus grandes stars de cinéma au monde. »

« Grâce à son succès international, Sutherland est resté un fier Canadien et a joué dans de nombreuses productions canadiennes », indique le communiqué.

Certains d’entre eux incluent « Bethune » et « Bethune: The Making of a Hero », dans lesquels il incarne le « légendaire » Canadien Dr Norman Bethune.

Tout au long de sa longue carrière, Sutherland a reçu de nombreux prix, dont un Emmy, deux Golden Globes et a été intronisé à l’Allée des célébrités canadiennes.