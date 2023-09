Un TikToker emprisonné pour une vidéo mangeant du porc

Une Indonésienne reconnue coupable d’avoir offensé les musulmans dans une vidéo virale

Un influenceur des médias sociaux indonésien a été condamné à deux ans de prison pour avoir récité une prière musulmane avant de manger du porc dans une vidéo virale.

Lina Lutfiawati a été reconnue coupable de « diffuser des informations susceptibles d’inciter à la haine entre des individus et une certaine communauté religieuse », » a déclaré mardi le tribunal du district de Palembang dans sa décision, selon le Jakarta Globe. Lutfiawati a également été condamné à payer 250 millions de roupies indonésiennes (16 230 dollars). Le juge a déclaré que sa peine serait prolongée de trois mois si elle ne payait pas l’amende.

Lutfiawati, connue en ligne sous le nom de Lina Mukherjee, s’était excusée avant le début du procès. « Je sais que j’avais tort mais je ne m’attendais vraiment pas à cette punition » a-t-elle déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice, cité par CNN Indonésie.

«Aucun humain n’est parfait. À l’avenir, je ne produirai que du contenu amusant qui n’offensera pas les gens. elle a ajouté.

La vidéo qui a causé des ennuis à l’influenceur a été mise en ligne en mars. Lutfiawati s’est filmée en train de prononcer « Bismillah » (« Au nom d’Allah ») avant de goûter à la couenne de porc. La TikTokeuse, qui s’identifie elle-même comme musulmane, a déclaré qu’elle était « curieux » sur le goût du porc.

Le clip est devenu viral, a recueilli des millions de vues et a attiré l’attention de groupes conservateurs, notamment du Conseil indonésien des oulémas, le plus haut organe religieux musulman du pays, qui a dénoncé les actions de la femme. « blasphématoire. » Lutfiawati a finalement été dénoncé à la police et inculpé en vertu des lois du pays sur le blasphème.

L’Indonésie est le plus grand pays à majorité musulmane au monde, où 231 millions de personnes, soit 93 % de sa population adulte, déclarent que leur religion est l’islam. La loi actuelle interdit les infractions contre les six religions officiellement reconnues en Indonésie : l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme et le confucianisme.