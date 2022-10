Un TikToker américain de 28 ans achète «accidentellement» Rs 3,29 lakh Salvador Dalí Print aux enchères

Regarder les enchères qui se déroulent dans un film et dans la vraie vie est certainement différent. Ce TikToker de 28 ans a sous-estimé à quel point cela pouvait être différent. Sa sous-estimation l’a amenée à acheter une œuvre d’histoire de l’art de 4 000 $ (Rs 3,29 lakh environ), une estampe du surréaliste espagnol Salvador Dalí. N’ayant jamais assisté à une vente aux enchères auparavant, l’amateur d’art et le pompier se sont assis et ont regardé tout se dérouler pendant les 20 premières minutes. Le TikToker, Danielle Allen a même vu des peintures se vendre pour 75 000 $ (Rs 61 lakh environ), ce à quoi elle ne pouvait jamais s’attendre. Alors que FOMO s’installait, Allen enchérit sur l’estampe de Salvador Dalí. Étant donné que son estimation de l’offre minimale devait être d’environ 15 000 $ (Rs 1,23 lakh environ), elle n’a pas beaucoup pensé à son offre.

“Je voulais lever la main et faire une offre… et puis quelqu’un d’autre a surenchéri, c’est ce que je voulais qu’il se passe dans ma tête, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré Allen dans sa vidéo TikTok selon Money Control. Elle a appelé cela les « 10 secondes les plus longues » de sa vie.

Allen a avoué qu’elle ne pouvait même pas voir l’œuvre d’art d’où elle était assise. Mais cela lui a été décerné. Maintenant, elle cherche des acheteurs.

Demander à toute personne souhaitant acheter l’impression d’art de la contacter. Elle a mentionné que les enchères commencent à 20 000 $. “Donc, si vous êtes intéressé par une belle histoire et un bon package, les enchères commencent à 20 000 $… Allez les riches, ne me laissez pas tomber”, a déclaré Allen.

Le peintre et graveur surréaliste espagnol Salvador Dalí est connu pour son exploration de l’imagerie subconsciente. Dalí a acquis un large éventail de styles artistiques tout en étudiant la peinture à Madrid et à Barcelone. Il a également fait preuve d’une extraordinaire compétence technique en tant que peintre. À la fin des années 1920, sa découverte des écrits de Sigmund Freud sur la signification érotique de l’imagerie subconsciente et son association avec les Surréalistes de Paris, un groupe d’écrivains et d’artistes qui visaient à établir la « plus grande réalité » du subconscient humain sur la raison, ont provoqué le développement de son style artistique mature. Il a également commencé ce qu’il a appelé “la critique paranoïaque”. Un processus dans lequel il se met dans des états hallucinogènes afin de voir des images de son subconscient.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici