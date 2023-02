Un tigre traverse la route au milieu de véhicules dans une vidéo virale, Twitter appelle à la protection de la faune

Les cas de conflits homme-animal ont augmenté et c’est presque tous les deux jours qu’un tigre ou un éléphant est vu en train de frôler de près des personnes dans des véhicules. Maintenant, dans une vidéo partagée par le journaliste du Times of India Vijay Pinjarkar, des véhicules ont été vus en train de briser un couloir de tigres. Dans le clip, l’animal sauvage a été vu attendant au bord de la route alors que deux camions passaient sur le chemin. Il a ensuite traversé précipitamment et a disparu dans le désert.

“#Picture en dit long sur les raisons pour lesquelles des #mesures d’atténuation de la #faune sont nécessaires. Regardez comment nous brisons les #couloirs du #tigre”, a écrit le journaliste dans son tweet et a tagué plusieurs responsables.

“Idéalement, ces emplacements devraient être marqués et le FD avec NHAI devrait trouver du travail comme un passage inférieur ou d’autres alternatives”, a commenté un utilisateur de Twitter. “C’est tellement triste de voir le roi de la jungle marcher effrayé”, a déclaré un autre. “C’est vraiment sérieux, nous devons protéger la faune”, lit un autre tweet.

Il y a quelques jours à peine, une autre vidéo de ce type était devenue virale. Après avoir été partagé par l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda sur Twitter, il a attiré davantage l’attention des internautes, laissant beaucoup de gens impressionnés. Dans la vidéo virale, un tigre a été vu errant avant de disparaître dans une forêt dense sans laisser de trace. Le tweet accompagnant le clip a révélé que le tigre avait été repéré à Valparai au Tamil Nadu. Tout en publiant sur son propre compte, Nanda a rendu hommage au photographe qui avait initialement partagé le clip en ligne.

