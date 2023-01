Un tigre sud-africain en liberté capturé avec succès

Lundi, des responsables sud-africains du bien-être animal ont réussi à endormir et à capturer un tigre qui a été repéré errant dans une zone résidentielle à l’est de la capitale Johannesburg.

Des gardes surveillant des caméras de sécurité sur un immeuble de bureaux dans la banlieue de Johannesburg, à Edenvale, ont déclaré avoir repéré le gros chat tôt lundi et avoir participé à sa capture au cours de laquelle les responsables ont utilisé des fléchettes contenant un sédatif.

Les résidents ont été avertis de rester vigilants et de garder tous leurs animaux à l’intérieur.

C’est le deuxième incident d’un tigre en liberté en Afrique du Sud en autant de semaines.

On ne sait pas d’où vient le dernier tigre ni quand, mais les autorités pensent qu’il s’agit d’un animal de compagnie en fuite.

Il y a deux semaines, un autre tigre évadé a été euthanasié après avoir été en liberté pendant environ quatre jours à Walkerville, au sud de Johannesburg.

La mort de Sheba, le tigre de Walkerville, a suscité des appels de groupes de protection des animaux pour que le gouvernement interdise aux citoyens d’être autorisés à garder des animaux sauvages comme animaux de compagnie.

Un homme qui a été attaqué par le tigre a survécu à ses blessures, tandis que deux chiens ont été tués.

“Le fait de garder des animaux sauvages en captivité expose indéniablement les personnes à un risque d’attaque également. En raison de la législation de base et de l’absence d’inspections par les autorités, il est devenu beaucoup trop facile pour les profanes de posséder et d’élever des animaux sauvages dangereux et exotiques”, a déclaré la Society for the Prévention de la cruauté envers les animaux dit.