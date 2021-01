Le safari dans la jungle est un plaisir, voir des animaux sauvages dans leurs habitats de près est une expérience en soi. Cependant, la situation peut être dangereuse si suffisamment de précautions ne sont pas prises et que nous nous rapprochons trop des animaux sauvages. C’est ce qui s’est passé lorsqu’un groupe de touristes s’est approché trop près d’un tigre pour fermer des photos.

Le clip de 15 secondes de l’incident montre le moment effrayant où un tigre a sauté de son confinement et s’est approché trop près des touristes.

Le clip a été partagé le 21 janvier par l’agent du Service forestier indien Susanta Nanda sur Twitter. Le clip s’ouvre sur un groupe de touristes repérant le tigre et se rapprochant de lui pour cliquer sur des photos et prendre des vidéos. Les touristes et l’animal sauvage ne sont séparés que par un muret sur lequel la bête saute bientôt et commence à marcher dessus après avoir jeté un coup d’œil vers les humains.

Cela a laissé les touristes choqués et effrayés. Quelques-uns d’entre eux peuvent être entendus haletants d’horreur.

Regardez la vidéo terrifiante ici:

Idiotite … Quand le cerveau humain s’arrête et que la bouche continue de parler Appréciez la gestion de la colère du tigre. Mais cela ne peut être garanti à l’avenir. pic.twitter.com/dSG3z37fa8 – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 21 janvier 2021

Susanta Nanda, tout en partageant la vidéo, a condamné le comportement imprudent des touristes. Nanda les a traités d’idiots et a écrit: « Quand le cerveau humain s’arrête, la bouche continue de parler. » Il a également apprécié la gestion de la colère du tigre, ajoutant qu’elle ne pouvait pas être garantie à l’avenir.

La vidéo a été vue plus de 11 000 fois et a recueilli plus de 1 000 likes. Les utilisateurs de Twitter ont également critiqué le comportement des touristes et l’ont qualifié de irrespectueux et de dérangeant pour la faune.

L’un des utilisateurs a déclaré que nous devions inventer un terme appelé «idiots de la forêt / de la faune» pour les personnes qui participent à un tel comportement imprudent.

Nous devons inventer un mot pour les idiots de la forêt / faune. Ces personnes ont de la chance d’être en vie. – Jayanti Dey (@ jdey63) 21 janvier 2021

Un autre a appelé les humains «idiots» pour toujours interférer dans les espaces de vie des autres.

Nous, soi-disant humains, sommes des idiots à toujours interférer dans la vie des autres. – Bamana Charan Panda (@Baman_ch_Panda) 23 janvier 2021

Certains internautes ont loué le comportement calme du tigre malgré l’invasion des touristes dans son espace.

ouais … continue de crier après ce tigre … ‍♂️Je félicite le tigre de ne pas avoir attaqué un son et un mouvement soudains … – ajinkya A. deshpande (@ ajinkya12_4) 21 janvier 2021

Alors que les gens dénonçaient le comportement irresponsable des touristes, certains internautes ont demandé aux autorités pourquoi «les gens étaient autorisés à se déplacer si librement à l’intérieur de la forêt».

Mais pourquoi les gens sont-ils autorisés à pénétrer si librement dans les forêts – Venkat N (@svenkyn) 21 janvier 2021

L’un des utilisateurs a qualifié les touristes de «crétins» et a déclaré qu’ils méritaient d’être «nommés, humiliés et mis derrière les barreaux».

J’apprécie aussi votre gestion de la colère! Ceux qui étaient les crétins de cette vidéo méritent d’être nommés, humiliés et mis derrière les barreaux pour avoir mis en danger la vie de ceux qui se trouvaient dans d’autres véhicules et des futurs visiteurs de cet endroit. – Praveen Gupta (@WizardprinceWP) 22 janvier 2021

Selon le clip, personne ne semble être blessé car le tigre n’a semblé attaquer personne et tout le monde semblait en sécurité même après cette confrontation dangereuse.