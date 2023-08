Un tigre né au zoo de Toronto décède dans un « anormal » accident d’anesthésie

Nous avons été submergés par l’effusion de paroles aimables et de soutien que nous avons reçus à propos de Mila. Beaucoup de nos invités et supporters ont aimé Mila autant que nous et ont demandé comment ils pouvaient honorer sa mémoire.

Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez rendre hommage à Mila.https://t.co/2YGlEYV689 pic.twitter.com/VTyseyQZJl

– Le zoo de Toronto (@TheTorontoZoo) 30 août 2023