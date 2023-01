Un tigre attaque un entraîneur de cirque et le mord au cou lors d’un concert en Italie

Une vidéo effrayante d’un entraîneur de cirque attaqué par un tigre est devenue virale sur les réseaux sociaux. Récemment, un tigre a attaqué un entraîneur de cirque lors d’un spectacle à Lecce, en Italie, selon Metro. Une vidéo de l’incident, capturant l’attaque terrifiante, a fait surface sur plusieurs sites de médias sociaux et a laissé les internautes stupéfaits. Le clip, qui a également été partagé sur Twitter, montre l’entraîneur de cirque se concentrant sur un tigre lorsque le deuxième tigre lui saute dessus par derrière. Le chat sauvage lui mord le cou et lui transperce la jambe avec ses dents alors que l’entraîneur de 31 ans, identifié comme Ivan Orfei, hurle de douleur et lutte pour se libérer des griffes du tigre.

Dans le clip, le public peut être entendu crier en arrière-plan. La légende à côté de la vidéo est vaguement traduite en « Incident de cirque pour Ivan Orfei, attaqué par derrière par un tigre devant les enfants dans le public. Hospitalisé en code rouge.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 16 000 vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont ensuite exprimé leur point de vue sur la même chose. L’un des utilisateurs a écrit : « Les animaux ne sont pas des marionnettes, je dois rester à la maison avec eux. Plus d’animaux dans le cirque.

Gli animali non sono pupazzi, devo stare a casa loro. Basta animali nei circhi !— LaBombetta Transumana 💀🖖🐧 (@LaBombetta76) 31 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Tant pis pour lui… ils arrêteraient avec ces bêtises de cirque. Ces gitans d’Orphée sont allés travailler.

Peggio per lui la piantassero con quelle baggianate del circo. Andassero a lavorare quegli zingheri degli orfei— Glazounov (@sallgoodman71) 31 décembre 2022

Heureusement, M. Orfei a réussi à se libérer de l’emprise du tigre après avoir été mutilé par celui-ci. Il a été grièvement blessé au cou, à la jambe et au bras lorsqu’il a été transporté à l’hôpital Vito Fazzi de Lecce. Il a évité de justesse des blessures graves et reçoit actuellement des soins dans un hôpital. Après le spectacle, le tigre a été placé en isolement pour des examens vétérinaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici