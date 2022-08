Un tiers du Pakistan sous l’eau – officiel

Le pays est confronté à une crise aux “proportions inimaginables”, a déclaré la ministre du changement climatique Sherry Rehman

Un tiers du Pakistan est sous l’eau à la suite d’inondations causées par des pluies record de mousson, a déclaré la ministre du changement climatique du pays d’Asie du Sud, Sherry Rehman.

“C’est un grand océan, il n’y a pas de terre sèche pour pomper l’eau”, Rehman a déclaré à l’agence de presse AFP lundi.

Le Pakistan s’étend sur 881 913 kilomètres carrés (340 509 miles carrés), ce qui en fait le 33e plus grand pays du monde par sa superficie, devant la Turquie, la France et l’Allemagne. Habitée par près de 242 millions d’habitants, c’est aussi la cinquième nation la plus peuplée du monde.

Ce qui se passe actuellement au Pakistan est “très loin d’une mousson normale – c’est la dystopie climatique à notre porte”, dit le ministre.

Les inondations ont créé une crise de “des proportions inimaginables” dans le pays, a-t-elle ajouté.

Dans une interview séparée avec Deutsche Welle, Rehman a affirmé que “nous avons dû déployer la marine pour la première fois pour opérer en Indo-Pakistan” parce que de si vastes étendues sont recouvertes d’eau.

Le nombre de morts depuis la mi-juin dû aux pluies de mousson avait atteint 1 061 lundi, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes.

Plus de 3 000 routes ont été détruites, 130 ponts et 495 000 maisons ont été endommagés par des crues soudaines, a indiqué l’agence.

Rehman a estimé la semaine dernière que la catastrophe avait touché environ 33 millions de personnes dans le pays.