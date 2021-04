Un tiers des travailleurs de Basecamp démissionne après une interdiction de parler politique.

Environ un tiers des employés de Basecamp ont déclaré qu’ils démissionnaient après que l’entreprise, qui fabrique des logiciels de productivité, ait annoncé de nouvelles politiques interdisant les conversations sur la politique sur le lieu de travail.

Jason Fried, directeur général de Basecamp, a détaillé les politiques dans un article de blog lundi, qualifiant les «discussions sociétales et politiques» sur les outils de messagerie de l’entreprise de «distraction majeure». Il a écrit que la société interdirait également les comités, réduirait des avantages tels qu’une allocation de condition physique (les employés recevant une valeur en espèces équivalente) et cesserait de «s’attarder et de s’attarder sur les décisions passées».

Basecamp comptait 57 employés, dont M. Fried, au moment de l’annonce, selon une liste du personnel sur son site Web. Depuis lors, au moins 20 d’entre eux ont publié publiquement leur intention de démissionner ou ont déjà démissionné, selon un décompte du New York Times. Basecamp n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Fried et David Hansson, deux des fondateurs de Basecamp, ont publié plusieurs livres sur la culture du lieu de travail, et les nouvelles de leur dernière philosophie de gestion ont été accueillies avec un mélange d’applaudissements et de critiques sur les médias sociaux.